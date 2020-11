Selección argentina a Javier Mascherano: “El héroe siempre fuiste vos”

El domingo, Javier Mascherano disputó su último partido como futbolista profesional en la derrota 1-0 de Estudiantes de La Plata frente a Argentinos Juniors por la Copa de la Liga Profesional. El ‘Jefecito’ anunció en la conferencia de prensa posterior al encuentro que decidió ponerle punto final a su carrera luego de meditar la idea desde hace algún tiempo.

“Di lo máximo que podía, pero ya hace un tiempo que me cuesta y no quiero faltarle el respeto ni a Estudiantes, ni a mis compañeros, ni a esta profesión que me ha dado todo”, se justificó Mascherano en aquella oportunidad. Tras el anuncio, el ahora exfutbolista recibió los saludos de varios jugadores con los que compartió vestuario en la selección y Barcelona, como Sergio Agüero, Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar, entre otros.

El último reconocimiento al exdeportista de 36 años llegó de parte de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). La institución le dedicó un video en sus redes sociales en el cual destacó su trayectoria y el compromiso que siempre mostró con la camiseta albiceleste.

“’Masche’, el héroe siempre fuiste vos y transformabas en héroes a los demás”, comienza la narración del clip, que incluye declaraciones de Mascherano y algunos de sus mejores momentos en el equipo argentino, como su actuación contra Países Bajos en las semifinales del Mundial Brasil 2014, partido en el que un milagroso cruce suyo impidió la derrota a manos del seleccionado europeo.

En el video también se resalta la humildad del exdefensa, así como el récord que posee con la selección argentina: es quien más partidos ha disputado con la Albiceleste, con 147 apariciones, cifra con la cual supera a históricos como Diego Maradona y Oscar Ruggeri.

A lo largo de sus 17 años de carrera, Javier Mascherano ganó numerosos títulos a nivel de clubes y selección, como la liga española y la Champions League con Barcelona, y dos oros olímpicos con la sub-23 de Argentina. Durante todo este tiempo, anotó en total cinco goles.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional