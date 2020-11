FPF respalda a Ricardo Gareca tras malos resultados con la selección peruana

La selección peruana cerró un año para el olvido. Los dirigidos por Ricardo Gareca cayeron ante Argentina y sumaron tan solo un punto de 12 posibles, por lo que quedaron en el último lugar de la tabla de las Eliminatorias Qatar 2022. Con estos resultados se habría puesto en peligro la posibilidad de participar del certamen mundial; sin embargo, pese a los resultados negativos, tanto el ‘Tigre’ como los jugadores cuentan con el respaldo del presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

Agustín Lozano, principal directivo de la FPF se pronunció sobre esto. “Él sabe que tiene nuestro respaldo y que seguiremos brindando todas las condiciones óptimas para que su plan de trabajo se desarrolle de la mejor manera posible”, sostuvo para Líbero.

Además, el titular de la Federación aseveró que los jugadores tienen grandes chances para sobreponerse a este mal momento. “Soy testigo del trabajo de los jugadores y de la molestia que les produce la derrota. Quiero decir que la fe está intacta y que es una nueva oportunidad de demostrar que son un grupo de mucha calidad que sabe sobreponerse”, agregó Lozano.

André Carrillo sobre Lapadula

Antes de partir a Arabia Saudita para sumarse a su equipo, André Carrillo respondió las críticas que lo señalan por supuestamente no haberle pasado el balón a Gianluca Lapadula. “Sinceramente, esos comentarios ni los he visto. Te mentiría así que no tengo nada que decir sobre eso. Esos temas son cosas que no suman. Cuando los resultados no se dan, mucha gente busca romper el grupo”.

Por último, la ‘Culebra’ aseguró para canal N que el ‘Bambino’ les será de mucha utilidad en un futuro. “En vez de buscar soluciones, buscan dificultades. Nosotros no le paramos bola eso. Él (Lapadula), es un jugador diferente, que nos va a ayudar mucho en estas Eliminatorias”.

