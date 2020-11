Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO juegan este sábado 21 de noviembre por la fecha 10 de LaLiga Santander 2020-2021. El partido se jugará desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Wanda Metropolitano y será transmitido EN DIRECTO por la señal de ESPN 2, ESPN y ESPN Play en Sudamérica, mientras que en España lo hará Movistar LaLiga de Movistar Plus. Además, podrás seguir todas las alineaciones confirmadas, las incidencias, minuto a minuto y todos los goles por La República Deportes.

Barcelona goleó 5-2 al Real Betis con doblete de Lionel Messi y cortó una racha de cuatro fechas sin ganar con dos empates y dos derrotas. El cuadro azulgrana, con dos partidos pendientes, se ubican en el octavo lugar con 11 puntos.

Por su parte, Atlético de Madrid, también con dos encuentros pendientes, viene de aplastar 4-0 al Cádiz con doblete de Joao Félix y sumó 23 partidos sin perder en LaLiga. Se ubican en el tercer lugar con 17 puntos, a tres del líder Real Madrid.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: ¿Cuándo y a qué hora juegan?

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentarán el sábado 21 de noviembre en el Wanda Metropolitano de Madrid. El duelo está programado para las 3.00 p. m. (hora peruana).

Barcelona vs. Atlético de Madrid: ¿a qué hora ver el partido?

Para no perderte ningún detalle del Barcelona vs. Atlético de Madrid, en esta previa, te podrás enterar de la hora en que se dará inicio a este compromiso, según tu país:

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: ¿En qué canal transmiten el partido?

Para seguir la transmisión del Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO por la fecha 10 de LaLiga Santander, tendrás que estar al tanto de los siguientes canales de TV:

Argentina: ESPN Play, ESPN 2

Bolivia: ESPN Play, ESPN 2

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: ESPN Play, ESPN 2

Colombia: ESPN Play, ESPN 2

Ecuador: ESPN Play, ESPN 2

Paraguay: ESPN Play, ESPN 2

Perú: ESPN Play, ESPN 2

Uruguay: ESPN Play, ESPN 2

Venezuela: ESPN Play, ESPN 2

Estados Unidos: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

España: Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones

¿Cómo descargar ESPN PLAY en tu celular?

Para no perderte el partido entre Barcelona vs. Atlético de Madrid, te recomendamos descargarte la aplicación de ESPN PLAY, la cual se encuentra de forma gratuita tanto para iOS (Iphone) o Android. Debes ingresar al App Store o al Play Store, buscar ESPN APP y descargarlo.

Con la App de ESPN Play, podrás acceder a los videos de ESPN; disfrutar de todo el contenido que ESPN Play brinda desde donde quieras; añadir equipos favoritos para dar una experiencia más personalizada y seguir marcadores en vivo y de forma personalizada.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: ¿En qué canal pasan el partido en Argentina?

El partido entre Barcelona y Atlético de Madrid por LaLiga Santander será televisado por la señal de ESPN 2 para todo la Argentina en los canales de Dibox, Telecentro, Cablevisión, Cablevisión Flow, DirecTV y Claro.

¿Cómo ver Movistar LaLiga en España?

El partido se televisa Movistar + en España por los canales Mitele Plus, Movistar LaLiga, Movistar Laliga 1 y Partidazo in Movistar LaLiga. Sigue en directo la programación para ver el juego Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga Santander.

Movistar LaLiga: Canal 46 de Movistar

Movistar LaLiga 1: Canal 47 de Movistar y 112 de Orange

Movistar LaLiga UHD: Canal 440 de Movistar

Orange TV: Canal 110 de Orange

Jazztel TV: Canal 108-109 (Calidad 4k)

LaLiga TV (Bar): Canal 146 de Movistar

Mitele PLUS: Móvil, tablet, ordenador, Smart TV, Chrome, Mozilla, Edge, IOS, Android, Sams, Chromecast, PlayStation 4 y Apple TV.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Messi, Pedri y Griezmann.

Entrenador: Ronald Koeman

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Saúl, Kondogbia; Correa, Llorente, Koke y Joao Félix.

Entrenador: Diego Simeone

Estadio: Wanda Metropolitano

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.