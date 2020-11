Eliminatorias Qatar 2022: así no juega Perú

Un solo punto en las primeras cuatro fechas de Eliminatorias ha encendido las alarmas en una selección que sueña con ir nuevamente a un mundial. El arranque iba a ser difícil gracias al fixture que le tocó en suerte; sin embargo, cuando la realidad golpea, y además viene acompañado con un bajo nivel futbolístico, duele el doble.

Es inevitable intentar buscar razones, sobre todo cuando el mismo equipo que decepcionó en los últimos partidos es prácticamente el mismo que llegó a Rusia. Pero sí hay diferencias, algunas superficiales, simples de entender y otras más profundas, dignas de una mayor reflexión.

Errores que se ven

Es evidente que muchos no están en su mejor momento. Edison Flores, Luis Advíncula, Christian Cueva, Yoshimar Yotún, son algunos de los nombres que han mostrado un nivel muy por debajo de lo visto en el proceso anterior. Si a esto le sumamos las ausencias de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, esto nos da una merma en el aspecto colectivo, nuestra otra mayor fortaleza.

El universo de futbolistas no es muy amplio, un argumento tan repetido que a veces nos olvidamos de su veracidad. Sin embargo, cuando Ricardo Gareca tuvo que hacer una reingeniería, incluyó jugadores del medio local. Algunos se quedaron con el puesto y otros sirvieron para dar competencia interna y potenciar a los que estaban.

La mejor noticia para Perú es que la próxima fecha es en marzo, tres meses para sopesar opciones, no propiamente de reemplazo, pero sí para trabajar con los pies sobre la tierra, encontrar las alternativas necesarias en puestos específicos y que los jugadores cuya curva de rendimiento parece ir en descenso recuperen su nivel.

Recuperar la identidad

El Mundial y la Copa América hicieron que se olvidaran de que no son un grande de Sudamérica. Pensaron que por llegar con un equipo más rodado y por el mal momento de Chile, el triunfo iba a llegar solo. Gareca se empeñó en mantener la estabilidad del grupo al renovarle la confianza a Ruidíaz, olvidando que en Eliminatorias no hay margen de error.

Un halo de soberbia no nos permitió admitir que en Paraguay perdimos dos puntos y reconocer que, si pisaba el acelerador, Brasil nos pasaba por encima. No, optamos por enfocarnos en el árbitro. Bajamos la guardia en el asunto del compromiso dejando que los fantasmas de indisciplina vuelvan a aparecer. Nos sentimos tan grandes que le dijimos a Lapadula: “si nos quieres, búscanos”, cuando se pudo asegurar antes la presencia de un jugador que demostró que puede aportar en una zona donde no nos sobra nada.

Perú perdió la humildad que le hacía salir a la cancha con ganas de romper las estadísticas. La recuperación de esa identidad es la principal tarea del ‘Tigre’. No se trata de bajarle el dedo al grupo actual. Ellos aún pueden levantarse, lo demostraron luego de perder 5-0 para después llegar a una final continental. Aún hay fe en que hagan que Perú se reencuentre con Perú.

“Orgulloso de llevar la blanquirroja”

Gianluca Lapadula habló con la prensa antes de subirse al avión que lo llevó de regreso a Italia. “Estoy orgulloso de llevar la blanquirroja. Es un honor. Quiero agradecer a mis compañeros por el recibimiento”, dijo pese a que muchos aseguraron que no cayó bien en el grupo. Tema que fue aclarado por André Carrillo. “En vez de buscar soluciones, buscan dificultades, así que nosotros no le paramos bola a eso. Es un jugador diferente, poco a poco vamos a ir compenetrándonos para poder darle asistencias y hacer mejores partidos”.

