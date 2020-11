Una de las principales críticas a la selección peruana en la derrota contra Argentina fue la poca cantidad de pases que recibió Gianluca Lapadula durante el partido. El delantero del Benevento fue señalado por la afición como uno de los jugadores más empeñosos.

Para Sergio Ibarra, goleador histórico del fútbol peruano y actual comentarista de televisión, existen dos causas para que el ‘Bambino’ haya recibido tan poco el esférico. Según dijo el exfutbolista, estas causas tienen que ver con la voluntad y capacidad que puedan tener sus compañeros de equipo.

“Estuve jugando 28 años en esa posición y creo que hay dos razones para que el ‘9′ (no) pueda recibir pases: una, que hay jugadores que no te la quieren dar (la pelota); y la otra es que hay jugadores que no tienen la capacidad para dártela . Eso es lo que puede ser”, explicó el ‘Checho’ en Latina. No obstante, evitó sugerir que los demás integrantes de la Bicolor simplemente ignoran al atacante de 30 años.

Lapadula alineó como titular frente a Argentina. Foto: AFP

“Lo que yo veo es que Lapadula sí la está buscando, sí lo buscan, pero hay oportunidades en las que no se la dan porque ha hecho algún movimiento de más. Pero sí lo tienen que buscar más, porque es el ‘9′, lo han traído para eso”, agregó Ibarra.

Carrillo pidió tiempo para mejorar juego con Lapadula

En tanto, algunos jugadores de la selección peruana negaron que exista ‘argolla’ contra Lapadula. André Carrillo, por ejemplo, manifestó que el poco entendimiento visto hasta ahora se debe únicamente al escaso tiempo que han tenido para interactuar con su nuevo compañero.

“Se nota que es un jugador diferente, que nos va a ayudar muchísimo en esta Eliminatoria. Ahora lo hemos conocido, poco a poco vamos a ir compenetrándonos para poder darle asistencias y hacer mejores partidos”, declaró la ‘Culebra’ al ser consultado por el tema.

