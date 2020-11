Ruidíaz responde a críticas: “Lo que opine la gente no le tomo importancia”

Raúl Ruidíaz, atacante de la selección peruana, ignora las críticas que recibe por su falta de gol con la Bicolor, luego de una nueva jornada doble por las Eliminatorias Qatar 2022.

“De verdad que no me importa. En ese sentido, nunca me he preocupado en eso. Por ahí escuché que he decepcionado, pero que mi mamá me diga algo así. Ahí, sí me preocuparía”, acotó para Canal N.

“Lo que opine la gente no le tomo importancia”, añadió la ‘Pulga’ minutos antes de partir a Estados Unidos para reincorporarse al Seattle Sounders de la MLS.

Sobre el desempeño de Gianluca Lapadula en la selección peruana, Raúl Ruidíaz opinó: “Se le ve muy aguerrido, temperamental y con los pies juega muy bien. Va a tener oportunidad de mejorar él y todos”.

Selección peruana: ¿cuándo volverá a jugar por las Eliminatorias Qatar 2022?

La selección perdió 2-0 ante Argentina y finalizó la cuarta fecha sin victorias en el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022. La Bicolor sumó tres derrotas consecutivas en las clasificatorias y solo consiguió un punto de 12 posibles.

En el penúltimo lugar e igualado con una unidad con Bolivia, el equipo de Ricardo Gareca descansará hasta marzo, fecha en la que visitará a La Paz. El encuentro está programado para el 25 del mencionado mes en el Estadio Hernando Siles, una plaza donde Perú nunca ha ganado.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.