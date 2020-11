Pizarro sobre la selección peruana: “Tengo confianza en que podrán lograrlo”

Un punto de doce posibles es el saldo que dejó la participación de la selección peruana en las primeras cuatro fechas de estas Eliminatorias Qatar 2022. Además de la escasez de buenos resultados, una preocupación grande hoy en día es el rendimiento colectivo e individual, pobre sobre todo en las jornadas 3 y 4. Para Claudio Pizarro, excapitán de la Blanquirroja, estas dificultades se presentan debido a que, en su opinión, el equipo atraviesa una etapa de transición. Pese a ello, se mostró optimista en la mejora del combinado dirigido por Ricardo Gareca.

“Es duro, muy duro. Creo que en este momento están en un periodo de transición en la selección nacional. Esta es una nueva etapa, ha habido algunos experimentos con el equipo durante la clasificación, así que va a ser complicado, pero ya veremos. La clasificación en Sudamérica es otra cosa. Será complicado, pero siempre tengo la esperanza y la confianza de que podrán lograrlo”, declaró el ‘Bombardero’ en diálogo con el departamento de prensa de la Bundesliga.

Otro tema acerca del cual habló en la entrevista fue el poco seguimiento que se hace a los jóvenes talentos peruanos y la necesidad de ayudarlos a emigrar a ambientes más competitivos.

Claudio Pizarro anotó 20 goles en 85 partidos jugados con la selección peruana. Foto: La República

“Lo he dicho mucho: mientras jugaba en Perú, estuve con la selección nacional y vi jugadores con un talento increíble. Quizás ni siquiera los ven allí, y la forma en que los incorporan al juego no es lo suficientemente buena, o quizás no han tenido el estado de ánimo adecuado para desarrollarse lo suficiente como futbolistas”, dijo Pizarro.

“Creo que sí hay jugadores importantes, pero hay que aprender a sacarlos adelante para que puedan desarrollarse y jugar el mejor fútbol del mundo, que es el fútbol en Europa”, finalizó el exdelantero.

