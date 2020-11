Perú vs. Argentina: el rendimiento de cada jugador en la selección

Luego de la dura caída ante la selección argentina por 2-0 en la cuarta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, Perú firmó el peor arranque de su historia desde que se juega en el formato de todos contra todos. El equipo dirigido por Ricardo Gareca solo ha podido sumar un punto de 12 posibles, producto de un empate con Paraguay en la primera jornada.

Las tres derrotas consecutivas de la selección peruana, algo que no había pasado al mando del ‘Tigre’ en más de cinco años, no son las que más preocupan, sino el rendimiento individual y colectivo de los futbolistas.

La caída ante la Argentina de Lionel Messi y Lautaro Martínez confirmó el declive que atraviesa Perú en este arranque de eliminatorias. En La República Deportes te contamos cómo vimos a cada jugador en el partido contra la Albiceleste.

Pedro Gallese: El portero nacional que milita en la MLS no tuvo su mejor partido, encajó dos goles y no mostró la seguridad que lo caracteriza. A pesar de eso, tres intervenciones suyas evitaron que el resultado en contra sea catastrófico. En redes sociales, muchos hinchas piden un cambio en el arco peruano para darle oportunidad a José Carvallo.

Aldo Corzo: El lateral de Universitario de Deportes sintió el ritmo de las eliminatorias sudamericanas y le costó no ser titular con la Bicolor desde el 2017. En el primer gol de Argentina, Lo Celso se deshizo muy fácil de su marca y en el segundo quedó atrás de la línea defensiva y habilita a Lautaro Martínez. Siempre empeñoso, Aldo cubrió dos pelotas de gol claras en el primer tiempo, pero en ataque fue nulo.

Anderson Santamaría: El defensor central, con poca continuidad en la Liga MX, fue otro de los futbolistas que sintió no ser un titular frecuente de la selección peruana y no pudo ocupar el liderazgo de la saga defensiva como lo hace Carlos Zambrano. Fue de menos a más en el trámite, pero sus errores costaron caro al inicio del encuentro.

Luis Abram: El jugador de Vélez Sarsfield de Argentina fue otro punto flojo en la zona defensiva de Perú, quedó en evidencia que no puede ser el líder que se necesitaba ante la ausencia de Zambrano. Pecó de inocente en los duelos uno contra uno con Lautaro y no tuvo buena comunicación con Santamaría.

Miguel Trauco: Desde que inicio la era de Ricardo Gareca fue de más a menos, pero Trauco ya no es ese lateral izquierdo confiable que era determinante en ataque y cumplidor en defensa. Ante la Albiceleste se sumó poco a campo contrario y sus pases largos carecieron de precisión. No tuvo mayores apuros para proteger su zona, ya que Messi se movió por todo el frente de ataque y el juego argentino se recostó por el lado de Corzo.

Pedro Aquino: Otro mal partido de Pedro Aquino, quien no fue ni la sombra de lo que mostró ante Brasil el mes pasado. El exjugador de Sporting Cristal estuvo dubitativo con el balón en los pies y condicionó su presencia en el campo por una tarjeta amarilla en el primer tiempo. Al igual que otros seleccionados, Pedro fue de menos a más, pero sin encontrar su mejor versión, se extrañó aquel volante con personalidad para recuperar la pelota y sumarse al ataque.

Yoshimar Yotún: Anulado con Chile y escondido ante Argentina. Yotún no apareció nunca para ser el nexo entre defensa y ataque peruano, no fue ese volante atrevido para pisar el balón y buscar las triangulaciones con sus compañeros. Las demás selecciones del continente ya saben que si Yoshimar tiene un mal partido, Perú lo siente. Aunque en el segundo tiempo se animó a filtrar algunos pases para Cueva y Lapadula, anduvo por debajo de los cinco puntos.

Edison Flores: La cinta de capitán no le vino bien al ‘Orejas’ que volvió a tener un rendimiento preocupante ante la selección argentina. El Tigre sabe que es una pieza fundamental en su esquema, pero contra Argentina no fue determinante en ataque, no se asoció con Yotún ni con Trauco, y cuando pasó al lado derecho tampoco fue participativo. La intermitencia de Flores siempre ha estado maquillada por sus goles claves, pero esta vez no fue así.

Cristian Cueva: Uno de los más participativos de Perú, estuvo a poco de cambiar la historia del partido cuando recibió un pase largo de Trauco, se metió entre los centrales para encarar y definió desviado ante la salida de Armani. ‘Aladino’ sabe que tiene que estar físicamente al 100% para ser el conductor de la selección, buscó asociarse en el medio campo con sus compañeros y de sus pies nacieron situaciones de peligro. Sin embargo, el poco tiempo de trabajo no le permitió apoyarse más en Lapadula.

André Carrillo: Sin lugar a dudas el mejor de Perú contra Argentina y en las primeras fechas de estas eliminatorias. Las sensaciones que deja Carrillo es que juega en otro ritmo que sus compañeros, en muchas situaciones él ya estaba en campo argentino y los demás no pasaban la mitad de la cancha. El tiempo y el trabajo harán que se entienda mejor con el delantero de Benevento, ya que no hilvanaron tantos pases entre sí. Scaloni leyó bien que André era el jugador incaico más peligroso y mandaba hasta a tres hombres para taparle los espacios.

Gianluca Lapadula: En sus primeros 90 minutos completos con la Bicolor, Gianluca dejó en claro que no vino a ser suplente de Guerrero, sino que buscará pelear la titularidad con él. Hizo buenos movimientos sin balón, generó espacios para sus compañeros y mantuvo a Otamendi y Martínez Quarta con alto sentido de urgencia. Fue de lo más rescatable en un partido que Perú la termina sacando barata.

Los suplentes: Luis Advíncula, Andy Polo, Raúl Ruidíaz, Horacio Calcaterra y Wilder Cartagena entraron en la parte complementaria, pero solo para dar refresco al equipo peruano, poco pudieron hacer para cambiar la historia del partido y dejaron casi nada para el análisis.