Messi sobre el Barcelona: “Estoy cansado de ser siempre el problema”

Lionel Messi tuvo una destacada participación con Argentina en la última fecha doble por las Eliminatorias a Qatar 2022. La Albiceleste empató con Paraguay y derrotó a Perú; sin embargo, cuando a penas pisó el suelo español, el ’10′ fue cuestionado por su desarrollo en el FC Barcelona.

“Leo, dime, ¿qué te parece que te digan que eres el ‘régimen del terror’?”, le preguntó un periodista español. Lionel Messi, quien apenas salía del aeropuerto, no ocultó su molestia.

“La verdad que ya estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club. Encima, recién llego después de un viaje de 15 horas y me encuentro a uno de Hacienda”, aseveró el crack argentino.

El problema con Griezmann nació a partir de unas polémicas declaraciones de Eric Olhats, exasesor del francés. El representante de jugadores compartió una llamativa opinión sobre el volante argentino.

“Opina de todo. Es al tiempo un emperador y un monarca y no le gustó mucho la llegada de Antoine. Su actitud fue deplorable y lo hizo notar. Es un régimen de terror. O estás con él o estás contra él. Creó un auténtico traumatismo para una adaptación más que negativa. Eso forzosamente deja consecuencias”, manifestó Olhats en el documental sobre la vida de Griezmann.

“Hay cosas que todavía no se pueden contar. Pero no se trabaja lo suficiente. En general en el Barcelona no se trabaja. Los entrenamientos están hechos para que gusten a ciertas personas. Es evidente que no se trabaja”, indicó Olhats.

