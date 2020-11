Cuando todos creían que la selección chilena habría encontrado el norte en las Eliminatorias Qatar 2022 luego de vencer a Perú en Santiago, le tocó con una empoderada Venezuela que le jugó de igual a igual en Caracas, y que se impuso por 2-1.

Con esta caída ante los llaneros, hacen eco los rumores de que el entrenador colombiano Reinaldo Rueda podría dejar su cargo como DT de la selección chilena. “La Roja y Rueda lloran por un mazazo histórico de Venezuela”, publicó el diario chileno La Tercera.

Además, el medio mencionado destacó que “nunca se ha perdonado no ganarles a los llaneros en un proceso mundialista”. Por su lado, el informativo Emol precisó sobre la rueda de prensa que el entrenador dio luego del Chile vs. Venezuela: “Había bastante que decir, pero apenas fueron cuatro preguntas las que se le hicieron a Reinaldo Rueda en la conferencia. Chile dio pena en Caracas”.

Consultado por los medios chilenos, el exjugador Carlos Caszely dijo que “sería una locura sacar a Rueda. No me gusta su trabajo, pero el DT que parte, debe terminar”. El exfutbolista Pablo Contreras expresó sobre el tema: “No ha hecho un buen trabajo Reinaldo Rueda. ¿Si debe seguir o irse? No sé qué decirte”.

En su defensa ante la derrota de Chile con Venezuela, Rueda señaló en conferencia de prensa que “todos los partidos que se pierden siempre van a tener ese riesgo. En todo juego de selección nacional se expone uno. Estamos en ese camino que siempre es difícil. Ojalá podamos replantearlo el próximo año”.