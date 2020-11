Coquimbo Unido vs. Universidad Católica EN VIVO ONLINE | Se enfrentan HOY por la decimonovena jornada del Campeonato AFP PlanVital 2020, a partir de las 7.30 p. m. (hora de Perú) y 9.30 p. m. (hora de Chile) en el Estadio Municipal Francisco Sánchez. La transmisión de este encuentro estará a cargo de CDF HD y CDF Premium. Sigue los detalles de este encuentro en La República Deportes, con la narración, el marcador actualizado y el resumen más completo al término de los noventa minutos.

Coquimbo Unido vs. Universidad Católica: ficha del partido

Coquimbo Unido vs. Universidad Católica ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 18 de noviembre ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Chile) ¿Dónde? Estadio Municipal Francisco Sánchez ¿En qué canal? CDF HD, CDF Premium

¿A qué hora ver Coquimbo Unido vs. Universidad Católica?

Chile : 9.30 p. m.

: 9.30 p. m. México: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Florida, Miami, Washington D.C. y Nueva York): 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (jueves 19)

Coquimbo Unido vs. Universidad Católica: antesala

Luego de haber vuelto al triunfo la fecha pasada contra Cobresal, Universidad Católica llega a su encuentro de esta jornada como líder solitario del Campeonato Nacional 2020. Al frente, tendrá a un necesitado Coquimbo Unido, equipo que pelea en la parte baja de la tabla y no conoce de victorias desde hace tres partidos.

Los Cruzados se impusieron 2-1 al cuadro minero y conservaron los tres puntos de ventaja sobre Unión Española, su más acérrimo perseguidor desde hace varias semanas. Depende de los dirigidos por Ariel Holan mantener el ritmo regular que los ha llevado a la cima para acercarse cada vez más al ansiado tricampeonato.

Los Piratas, en tanto, cayeron 2-0 en su visita a Audax la última jornada, y se mantienen estancados en el puesto 15, a solo cinco puntos del penúltimo lugar. Este será el primer encuentro de una semana cargada para el conjunto aurinegro, pues en los próximos siete días, deberá afrontar dos duelos más, entre ellos, el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Sport Huancayo.

En cuanto al historial reciente entre Universidad Católica y Coquimbo Unido, la ventaja es abrumadora para la Franja, que cosecha cuatro triunfos y un empate en los últimos cinco cruces. De hecho, la única victoria de Coquimbo se remonta al 2004, cuando se impuso como local por 3-2.

¿Dónde ver Coquimbo Unido vs. Universidad Católica?

Para ver el partido Coquimbo Unido vs. Universidad Católica, deberás sintonizar la señal de CDF HD y CDF Premium en territorio chileno. Además, puedes seguir el encuentro vía streaming con Estadio CDF para que no te pierdas de todos los juegos del fútbol chileno. Si no puedes acceder a ninguno de estos servicios, La República Deportes te ofrece una cobertura ONLINE con la narración de las mejores jugadas y los goles, además del marcador actualizado.

Coquimbo Unido vs. Universidad Católica: últimos enfrentamientos

U. Católica 4-1 Coquimbo

U. Católica 1-1 Coquimbo

Coquimbo 1-2 U. Católica

U. Católica 7-1 Coquimbo

Coquimbo 2-4 U. Católica

Coquimbo Unido vs. Universidad Católica: posibles alineaciones

Coquimbo Unido: Guillermo Orellana; Víctor González, Federico Pereyra, Raúl Osorio; Juan Carlos Espinoza, Fernando Manríquez, Diego Aravena, Nicolás Berardo; John Salas, Diego Vallejos, Cristofer Salas.

Universidad Católica: Matías Dituro; Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Valber Huerta, Juan Cornejo; Ignacio Saavedra, Luciano Aued, José Pedro Fuenzalida; Gastón Lezcano, Fernando Zampedri y Edson Puch.

