André Carrillo sobre Lapadula: “Se nota que es un jugador diferente”

Perú cayó 2-0 ante Argentina y se hundió en la tabla de clasificación de las Eliminatorias a Qatar 2022. La Blanquirroja no ha ganado en sus cuatro primeros partidos y afronta una dura crisis. André Carrillo respondió algunas consultas sobre el funcionamiento del equipo y el rendimiento de Lapadula.

“Sinceramente nos vamos tristes. El objetivo era ganar estos tres puntos. Es preocupante porque la idea desde un principio era empezar esta Eliminatoria diferente y no se ha conseguido. No vamos a bajar la cabeza ni nos vamos a dejar llevar, vamos a trabajar en nuestros clubes para mejorar”, inició André Carrillo a las afueras del Aeropuerto Jorge Chávez.

Asimismo, la ‘Culebra’ evitó mandarle un mensaje a la gente, pues según él, más allá de que siempre han estado en los buenos y malos momentos, saben que la selección peruana está trabajando para sacar resultados.

Sobre los comentarios que aseguran que no le quieren dar la pelota a Lapadula, Carrillo explicó que ni los ha visto porque son cosas que no suman y que cuando las cosas no se dan, siempre hay negativos que intentan romper el grupo. “En vez de buscar soluciones, buscan dificultades, así que nosotros no le paramos bola a eso”, agregó.

“Se nota que es un jugador diferente, que nos va a ayudar muchísimo en esta Eliminatoria. Ahora lo hemos conocido, poco a poco vamos a ir compenetrándonos, para poder darle asistencias y hacer mejores partidos”, concluyó Carrillo.

