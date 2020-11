Uruguay vs. Brasil EN VIVO: minuto a minuto por Eliminatorias

Uruguay vs. Brasil EN VIVO juegan HOY, martes 17 de noviembre, en partido por la jornada 4 de las Eliminatorias Qatar 2022. El encuentro está programado a partir de las 6.00 p. m. de Perú y 8.00 p. m. (horas de Brasil y Uruguay) desde el Estadio Centenario de Montevideo por los canales de VTV n Uruguay y Esporte Interativo Plus en Brasil. La República Deportes realizará una transmisión del Brasil vs. Uruguay EN VIVO gracias a la señal de Movistar Plus.

Uruguay vs. Brasil EN VIVO: transmisión por YouTube

Alineaciones Uruguay vs. Brasil

Uruguay: Martín Campaña, Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Agustín Oliveros, Lucas Torreira, Rodrigo Betancur, Nahitan Nandez, Nicolás de la Cruz, Edinson Cavani, Darwin Núñez.

Alineación de Uruguay. Foto: Twitter La Celeste

Brasil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi, Everton Ribeiro, Douglas Luiz, Arthur, Gabriel Jesus, Firmino, Richarlison.

Alineación de Brasil. Foto: Twitter CBF

Uruguay vs. Brasil: antesala

Después de ser goleado en las últimas dos ocasiones en que lo recibió, Uruguay buscará tomarse este martes su revancha ante Brasil, que de la mano de Adenor Leonardo Bacchi, ‘Tite’, camina con paso perfecto.

Tres años después del 1-4 con triplete de Paulinho y a 11 años del 0-4 en el que Kaká fue figura, la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 volverá a poner frente a frente en el Estadio Centenario de Montevideo a dos históricos.

Motivado por su gran victoria en Barranquilla por 0-3 frente a Colombia, los dirigidos por Óscar Washington Tabárez saben que este es un buen momento para vencer a Brasil, algo que no hacen como locales desde el 1 de julio de 2001. Aquella tarde, Álvaro Recoba, Darío Silva y Federico Magallanes integraron el once que venció por 1-0 a los dirigidos por Luiz Felipe Scolari, que un año más tarde serían campeones del mundo.

Ahora, serán Luis Suárez y Edinson Cavani los goleadores históricos de la Celeste, los que intentarán liderar a un equipo que tendrá un cambio obligado luego de que Matías Viña diera positivo por COVID-19 en las pruebas que se efectuaron al plantel tras su retorno de Colombia.

En principio, Martín Campaña será el portero titular; Martín Cáceres, José María Giménez y Diego Godín estarán en el fondo; mientras que Nahitan Nández, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur y Nicolás de la Cruz se pararán en el medio por detrás de los atacantes.

El lugar de Viña, en tanto, se lo disputan Damián Suárez y Agustín Oliveros, aunque es probable que sea este último el que termine quedándose con la titularidad, lo que lo llevaría a debutar con la Celeste.

Por el lado de Brasil, el entrenador aún no dio pistas sobre el once que pondrá desde el inicio, pero es altamente probable que sea el mismo que llega de vencer a Venezuela por 1-0. Sin Neymar, Casemiro y Philippe Coutinho por distintos motivos, nuevamente Richarlison, Allan Marques y Éverton Ribeiro serían titulares.

Junto a ellos, seguramente salten al campo Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi, Douglas Luiz, Gabriel Jesus y Roberto Firmino. Con ese once, Brasil intentará estirar su buen momento en las eliminatorias sudamericanas, donde marcha primero con nueve puntos ganados sobre igual cantidad de disputados.

Uruguay, en tanto, suma dos victorias y una derrota y se encuentra en la cuarta posición de la clasificación por detrás de su próximo rival, Argentina, y de Ecuador.

Con información de EFE.

Uruguay vs. Brasil: ficha del partido

Partido Uruguay vs. Brasil ¿Cuándo juegan? Martes 17 de noviembre ¿Dónde? Estadio Centenario de Montevideo ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora de Perú), 8.00 p. m. (hora de Brasil) ¿En qué canal? VTV (Uruguay), Esporte Interativo Plus (Brasil), Movistar Plus (Perú)

Uruguay vs. Brasil: ¿a qué hora juegan?

Si no quieres perderte el Uruguay vs. Brasil, te compartimos los horarios para ver el partido de la fecha 4 de las eliminatorias desde el inicio:

Uruguay: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Costa Rica: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Miami, Nueva York): 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (miércoles 18)

Uruguay vs. Brasil: ¿en qué canal ver el partido por eliminatorias?

La transmisión del Uruguay vs. Brasil EN VIVO y EN DIRECTO será televisado por VTV. Mira los canales según tu ubicación:

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, COTAS Televisión

Brasil: Esporte Interativo Plus, Conmebol TV

Chile: CDF HD

Colombia: Caracol TV, Caracol Play

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: TC Television, Canal del Futbol

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD

España: #Vamos

Estados Unidos: Fanatiz USA, FITE

Uruguay: VTV Uruguay

Uruguay vs. Brasil: ¿dónde ver VTV EN VIVO?

DirecTV Uruguay: 184 SD – 1184 HD

Multiseñal Digital: 254 SD

Telecable: 17 Analógico – 111 Digital – 321 HD

Cable 1 Melo: 3

Lascano TV Digital HD: Lascano TV Digital HD

DirecTV Argentina: 788 – 254 SD

DirecTV Chile: 788 – 254 SD

DirecTV Ecuador: 788 – 254 SD

DirecTV Perú: 788 – 254 SD

DirecTV Venezuela: 788 – 254 SD

¿Cómo ver TV Globo EN VIVO?

TV Globo Río de Janeiro - Canal 4

TV Globo São Paulo - Canal 5

TV Globo Minas - Canal 12 de Belo Horizonte

TV Globo Brasilia - Canal 10

TV Globo Nordeste - Canal 13 de Recife

TV Globo Internacional - Para público brasileño en el mundo

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.