Este martes 17 de noviembre se jugará en Lima el Perú vs. Argentina por la fecha 4 de las Eliminatorias Qatar 2022. Mientras tanto, Ricardo Gareca ya hizo una suerte de autocrítica sobre el nivel de su equipo, resaltando que la situación de la Blanquirroja se complicaría de no lograr una victoria.

“Tenemos que mejorar bastante, no es el mejor momento nuestro. Es un momento propicio por el nivel de la selección que enfrentamos. Es uno de esos momentos que uno espera para poder levantar”, dijo ‘El Tigre’ en conferencia de prensa del último lunes.

“En nuestra cabeza siempre pensábamos que a esta altura íbamos a tener mejores posibilidades en cuanto a puntos”, agregó Ricardo Gareca. También hizo hincapié en el nivel de este torneo. “Siempre las Eliminatorias son difíciles. De no conseguir los 3 puntos quedaríamos más complicados que la primera etapa, pero eso no significa que estamos fuera de toda chance. Siempre hemos sido una selección que cree y que en estos sistemas de dos fechas tienen mucho la parte simbológica, que debe estar fuerte en todo aspecto”, puntualizó el DT de la selección peruana.

Además, el estratega argentino prefirió no adelantar su once titular para enfrentar a Argentina y tampoco dijo si pondrá a Gianluca Lapadula o Raúl Ruidíaz desde el comienzo del partido. “Es algo que estamos resolviendo, él (Lapadula) está con muchas ganas. Aún no he resuelto ese tema, pero tiene las mismas chances que tiene Raúl”, detalló Gareca.

Finalmente, se refirió al complicado contexto por el que pasa el país y detalló que espera una pronta solución a esta crisis política. “Deseamos lo mejor para el Perú, nos solidarizamos con la familia de las personas que fallecieron. Me interesa involucrarme en el partido de mañana y no en temas políticos. Deseamos que todo se solucione pronto y que se haga lo que quiera la gente y necesita el país”, sentenció.