Presidente de Federación de Pesas: “Perú es campeón mundial por nuestros deportistas”

Todo un éxito es, hasta el momento, el desarrollo de la Copa Mundial Sub 17 Online que tiene como organizador a la Federación Deportiva Peruana de Levantamiento de Pesas, con su presidente Renzo Manyari, que tiene el apoyo del Instituto Peruano del Deporte y la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas (IWF).

La FDPLP ha logrado organizar eventos como el Grand Prix 2019 y esta Copa Mundial sub 17, que reúne a 420 deportistas de 62 países. Pero no solo eso, también se ha permitido el desarrollo descentralizado de los deportistas, quienes, con trabajo, han logrado títulos mundiales.

- ¿Importante que hasta el momento ganemos 11 medallas en la Copa Mundial de Pesas sub 17 Online que organiza nuestro país?

Les dije que el himno nacional se iba a elevar en lo más alto de la gloria del deporte mundial y promesa cumplida. Anali Saldarriaga, Zayuri Sullca, Nol Ríos, Luz Buitron y Mateo Rentería, hasta el momento, lograron lo que se habían comprometido: a consagrarse a nombre de todos los peruanos, porque hoy más que nunca el Perú necesita esta clase de noticias.

- Los medios internacionales como ESPN, Inside The Games y Around the Rings han destacado la organización de esta Copa del mundo. ¿Qué opinión le merece?

Este evento es un producto 100% peruano, desde la organización, desde el atleta, los resultados. Desde ya, mil gracias al IPD por su invaluable apoyo, Dinadef, Comité Metodológico, Presupuesto, Administración, Legal, a todos los que han estado involucrados, desde la persona que nos abre la puerta hasta la persona que decide qué se debe hacer y aprueban lo que proponemos, mi gratitud eterna. Este es un logro de los peruanos, yo solamente toco el tambor; y las luces y las palmas, se las lleva, como debe ser, el deportista.

- Y logrando medallas, que es lo más importante…

Tenemos campeones mundiales. Nol, de Saposoa, campeón Mundial en arranque y totales y plata en envión; Zayuri es campeona Mundial en envión y plata en total y Analí, oro en envión y total. Los deportistas de pesas están presentes en las 24 regiones del país. Logramos la descentralización. Fue parte de las metas que nos planteamos como administración al inicio en el 2017. Y acá están los resultados, esto es lo que se puede hacer.

- ¿Qué importantes son estos logros para el país?

Estos logros, independientemente de ponerlos a ellos en los capítulos más gloriosos en la historia del deporte peruano, lo que permiten es allanar el camino a futuras generaciones porque el ojo público, las empresas privadas, los esfuerzos que se puedan concentrar giran hacia donde hay verdaderos resultados importantes; en este caso, es la halterofilia peruana, levantamiento de pesas.

- ¿Y empezar que la empresa privada apoye a los deportistas?

Así es. Esto va a permitir que se focalice más recursos, mayor atención, más apoyo al deporte, que finalmente son quienes lo merecen, que los resultados hablan por sí solos. El oro, la plata y el bronce, hoy consagrados, se marcarán por siempre en la historia del deporte nacional.

- ¿Qué viene ahora para los deportistas de Pesas?

Lo que viene ahora para pesas es la meta de clasificar a los Juegos Panamericanos Juveniles y también seguiremos, por supuesto, luchando los cupos para Tokio 2020. Asimismo, viene una reforma y actualización del equipo nacional, teniendo como prioridad a los sub 17 y a los juveniles, porque las federaciones tiene que actualizar siempre sus cuadros y permitir también a los cuadros que están partiendo una carrera más allá del deporte, una carrera, en la dirigencia, en la administración, en la parte técnica. El jefe de la Unidad Técnica de la Federación, en un momento, fue medallista sudamericano. Entonces en la federación también ofrecemos eso, una carrera después del deporte.

- La arenga a los deportistas antes del Mundial fue que los pesistas nacionales eran los mejores…

Efectivamente, se lo dije en la última arenga, antes del evento. Les dije “créanselo, porque ustedes son lo mejor de lo mejor que el Perú puede ofrecer”. Y hoy no solamente son lo mejor de lo mejor que el Perú puede ofrecer, sino lo que el mundo tiene. Se los digo a todos ustedes que nos están escuchando, mirando: “el Perú es campeón mundial y es gracias a Nol, es gracias a Analí, es gracias a Zayuri. Hoy Perú es campeón mundial y lo gritamos a todo el mundo.

