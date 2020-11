Perú vs. Argentina: a todo o nada

El Estadio Nacional estará vacío durante el encuentro entre la selección peruana y argentina de esta noche, pero no estará en silencio. Los gritos de ¡Perú, Perú! se han venido acumulando en las calles durante la semana más agitada de nuestra historia reciente, con miles de compatriotas marchando y manifestando esa resiliencia que los jugadores nacionales han demostrado compartir. Hoy, no hay margen de error.

El rival es uno de los más difíciles del continente, estamos hablando, nada menos que de un dos veces campeón del mundo que llega con el mejor jugador del planeta en sus filas. No obstante, una derrota está fuera del presupuesto.

La selección peruana ha sumado un solo punto en las tres primeras fechas de las eliminatorias y lo mostrado ante Chile dejó la sensación de que cambios urgentes debían hacerse. Y así parecer haber tomado nota Ricardo Gareca.

En principio, el equipo volverá al 4-2-3-1, la formación que más conocemos y que nos llevó a un Mundial después de 36 años, con Pedro Aquino tomando el puesto del suspendido Renato Tapia y Christian Cueva volviendo al once inicialista para manejar los hilos del medio campo y darle espacio de acción a Yoshimar Yotún, que fue muy tomado por la defensa chilena.

En ataque, André Carrillo y Edison Flores tomarán las bandas, mientras que, de centrodelantero, Gianluca Lapadula parte con grandes posibilidades de reemplazar a Raúl Ruidíaz y darle más peso ofensivo al seleccionado patrio, en lo que probablemente sea uno de los partidos más importantes de su carrera.

Ricardo Gareca es tan consciente de lo crucial de este encuentro como de la jerarquía del rival. “Las eliminatorias son difíciles. De no conseguir los 3 puntos quedaríamos más alejados que la primera etapa, pero eso no significa que estamos fuera. Somos una selección que cree”, apuntó el ‘Tigre’, antes de enfrentar a una selección a la que no podemos vencer en casa desde hace 35 años.

De la mano de Messi

En horas de la noche del lunes, la selección argentina arribó a la capital. A la incertidumbre replicada en medios de ese país por la situación en el Perú, el técnico Lionel Scaloni se limitó solo a comentar de fútbol y poner paños fríos a la situación.

Tras el último entrenamiento en el predio de Ezeiza, el estratega albiceleste dio a conocer el once que arrancará ante Perú, con el regreso de Tagliafico y el ingreso de Lo Celso por el lesionado Palacios. Un equipo comandado por Lionel Messi.

“Intentaremos repetir la idea del segundo tiempo ante Paraguay y debemos tener más acierto de cara al gol que eso es lo importante”, aseguró Scaloni, quien también respondió a las críticas por mantener a ‘Nico’ González y no alinear a Di María. “En la selección no puede haber solo 11 jugadores. Podemos confiar a muchos chicos y en la mitad de cancha tenemos opciones”, sostuvo.

Luis Suárez da positivo y no juega ante Brasil

En otros partidos de la fecha eliminatoria, Uruguay recibirá a Brasil en Montevideo buscando capitalizar su triunfo de visita sobre Colombia. Sin embargo, los charrúas no podrán contar con Luis Suárez, ya que el delantero dio positivo por Covid-19 y no podrá estar ante el Scratch, quien no tendrá a Neymar en sus filas. Por otro lado, Ecuador recibe a un alicaído Colombia. Paraguay hace lo propio con Bolivia y Chile visita a Venezuela con ganas de meterse entre los 5 primeros.

