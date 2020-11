Selección peruana: unidos y alertas

Mientras que en la Videna se preparaba el encuentro ante Argentina, crucial para entender las reales posibilidades de una nueva clasificación mundialista, en las calles del país se jugaba un partido más importante, uno que concitaba la atención de todos los peruanos y en el que los ojos de los seleccionados también estaban puestos.

El fallecimiento de los ciudadanos Inti Sotelo y Bryan Pintado por la represión policial en las marchas provocó una reacción casi unánime en los jugadores. El lema “¡Merino, renuncia ya!” fue replicado en las redes sociales de futbolistas como Christian Ramos, Marcos López, Aldo Corzo, Andy Polo, Miguel Trauco, entre otros.

La FPF decidió cancelar la conferencia de prensa de Ricardo Gareca, además de cualquier entrevista individual a jugadores. Incluso el capitán ausente por lesión, Paolo Guerrero, se manifestó indignado por la coyuntura. “¿Quién les va a devolver la vida a estos valientes jóvenes? Todo lo que estos políticos han causado. Después de lo de ayer no hay forma de que ustedes, políticos, puedan estar tranquilos. Váyanse todos de una vez, por favor”, publicó el Depredador.

Los pronunciamientos de los jugadores fueron una extensión del elocuente gesto visto en Santiago. Los 23 guerreros peruanos con los brazos entrelazados para decirle a 32 millones que están con ellos y que el primer paso que se dio con la renuncia de Manuel Merino es también un pequeño triunfo, aunque la batalla, como la eliminatoria, es larga aún.

¿Se juega el Perú vs. Argentina?

En el ámbito deportivo, claramente en segundo plano, se debatían versiones y posibilidades en torno al encuentro ante la selección argentina de este martes a las 7:30 p.m. en el Estadio Nacional. La delicada situación del país no otorgaba una certeza en cuanto a las garantías de seguridad para todos los involucrados, por lo que se evaluó varios escenarios.

Conmebol siguió de cerca la crisis política, evaluando las condiciones para que se juegue. Las complicaciones que provocarían la postergación del cotejo eliminaban esa opción, por lo que el encuentro debía jugarse sí o sí. Se sopesó la posibilidad de llevar el partido a un campo neutral, con Santiago de Chile como la principal alternativa.

Desde Argentina, varios medios daban cuenta del tenso momento político que se vive en nuestro país. El diario La Nación dio cuenta de la existencia de “preocupación y dudas por el partido la selección, en clima de protestas, represión y muertos”. Algunos hinchas argentinos se aventuraban a opinar que los dirigidos por Lionel Scaloni no deberían viajar a Lima.

No obstante, con la renuncia de Merino ya oficializada, las aguas parecen haberse calmado, por lo menos hasta el punto en que el compromiso se pueda efectuar. Tras mantenerse en constante comunicación, en una reunión virtual de seguridad, la Federación Peruana de Fútbol comunicó a Conmebol que las garantías estaban dadas y gestionadas con la región policial encargada de ver espectáculos deportivos.

Si no se presenta algún contratiempo nuevo, la selección argentina llegará esta noche a nuestro país sin ningún problema y el encuentro se realizará el martes como estaba pactado, un espectáculo deportivo que podría servir tanto para reinsertarnos en la carrera mundialista como para darle una alegría a un pueblo que ya lleva días de zozobra. Una posibilidad de sumar gritos de gol a los cacerolazos. En cuanto al equipo, ahora tienen una motivación extra, el momento de utilizarla es ahora.

Reacciones

Renato Tapia Jugador selección peruana

“Lo logramos. ¿Se dan cuenta de lo que somos capaces de hacer? Ahora se viene lo más complicado, que asuma el cargo alguien con la valentía suficiente para que esto cambie. ¡Vamos, Perú!”

Edison Flores Jugador selección peruana

“No me digan que no hable, no saben qué dolor se siente. Soy de barrio, no tuve la mejor educación, pero me enseñaron los derechos y valores que me hacen ser como toda la gente que lucha cada día y más ahora.”

¿Qué dice el reglamento FIFA?

Si las manifestaciones vuelven a surgir y el partido se hace imposible de jugar, la decisión recaerá en el criterio de FIFA, que podría determinar su reprogramación.

