De fiesta. Mannucci esta de aniversario y que mejor celebrarlo con un triunfo de 4-0 ante Sport Boys, dedicado a sus hinchas en estos 61 años de vida institucional y sobre todo que le permite pelear por entrar entre los cuatro primeros del acumulado y tentar los play off de la Liga1.

El conjunto trujillano se adelantaría con un gol de camerino, a los 2′ Arley Rodríguez, abrió el marcador para manejar mejor el partido. Era claro que Pablo Peirano desde el inicio buscaba el triunfo con el tridente Rodríguez, Fernández y Noronha.

Ernest Nungaray a los 26′ aumentaría la cuenta 2-0, tras aprovechar un centro rasante del colombiano Rodríguez. Con el marcador a su favor la tricolor tenía el control del juego. Sport Boys tuvo algunos chispazos, pero los trujillanos eran una máquina así se fueron al descanso.

En la segunda mitad, los rosados tendrían la oportunidad de descontar el marcador, pero Penco falló el penal y lo estrelló en el travesaño. Mannucci quería más y Osnar Noronha a los 61′ se reencuentra con las redes para poner el 3-0. La goleada lo cerraría Fuentes a los 72′.

Con este triunfo Mannucci entra en la pelea por lograr ingresar a los play off, pero no solo depende de sí mismo, pues necesita otros resultados, como que UTC no sume.