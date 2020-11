Lionel Scaloni confirma el once inicial de Argentina contra Perú

El partido entre Perú y Argentina pendió de un hilo debido a la crisis que vive el país. Sin embargo, la Conmebol y respectivas autoridades garantizaron el duelo y se jugará en la fecha y en el lugar programado, este martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional, por la cuarta fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022.

El entrenador Lionel Scaloni ofreció una conferencia de prensa en la capital bonaerense previo al encuentro en Lima y dio a conocer el once titular que colocará ante la Blanquirroja. Lionel Messi estará desde el arranque y será acompañado en el ataque por Nicolás González y Lautaro Martínez.

El técnico de la Albiceleste indicó que el jugador del Stuttgart volverá a su posición ideal, al extremo, ya que contra Paraguay jugó de lateral. Asimismo, dijo que dicho puesto lo ocupará Nicolás Tagliafico. Contra todo pronóstico, Ángel di María seguirá en la banca de suplentes. También, sostuvo que Lo Celso reemplazará al lesionado Exequiel Palacios.

Scaloni no fue ajeno a la situación del Perú y mandó fuerzas a todo el pueblo nacional para que salga adelante. “Estamos al tanto, a la distancia uno nunca sabe lo que realmente está pasando. Las imágenes no son agradables. Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo al pueblo peruano. Nadie quiere esto, menos en Sudamérica”, sostuvo.

Y agregó: “Esperemos que pueda volver todo a la normalidad y se pueda hacer vida tranquila y que ellos estén bien en sus casas. Yo hablo de la distancia y lo que queremos es jugar un partido de fútbol y que el pueblo que está viviendo esta situación, esté tranquilo”.

“Antes de que empezaran las Eliminatorias si me decían que teníamos siete puntos de nueve era positivo, porque íbamos a la altura. No nos cambia la manera de ir a buscar el partido ante Perú, además de que queda un montón todavía. Hoy cualquier selección puede ir fuera de casa y sacar un resultado positivo. No ganamos con Paraguay, pero ahora intentaremos ganar como siempre y queda un mundo de cara a lo que viene. Estamos muy bien”, recalcó.

Perú vs. Argentina: así jugará la Albiceleste:

Armani; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Nico González, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

