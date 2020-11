En cuenta regresiva para terminar con la Liga 1 Movistar. Este jueves se juega la antepenúltima jornada de la Fase 2 con encuentros que podrían cambiar el esquema de la competencia y sacar chispas en la lucha por la gloria y el descenso.

El duelo entre Alianza Universidad vs. Cantolao aperturará la séptima fecha del Clausura, pero no será el único duelo, pues San Martín vs. UTC acompañarán el día con un enfrentamiento intenso.

Sin embargo, el partido que se perfila como el más atractivo se realizará el viernes con el Sporting Cristal vs Universitario, el cual se jugará en el Estadio Nacional. Asimismo, el sábado habrá un enfrenamiento de necesitados entre Alianza Lima vs. Sport Boys. Sigue la programación al detalle.

Programación de la Liga 1 Movistar. Foto: FPF

Programación de la jornada 7 de la Fase 2:

Fecha Partido Hora Estadio Canal Jueves 19/11 Alianza Universidad vs. Cantolao 3.00 p. m. Videna FPF Gol Perú Jueves 19/11 San Martín vs UTC 3.30 p. m. Estadio Miguel Grau Gol Perú Viernes 20/11 Ayacucho FC vs Cusco FC 11:00 a. m. Estadio Nacional Gol Perú Viernes 20/11 Cienciano vs Atlético Grau 1:15 p. m. Estadio Iván Elías Moreno Gol Perú Viernes 20/11 Sporting Cristal vs Universitario 5.00 p. m. Estadio Nacional Gol Perú Sábado 21/11 Carlos Stein vs Binacional 11:00 a. m. Estadio Iván Elías Moreno Gol Perú Sábado 21/11 César Vallejo vs Deportivo Municipal 1:15 p. m. Estadio Alejandro Villanueva Gol Perú Sábado 21/11 Deportivo Llacuabamba vs Melgar 3.00 p. m. Videna FPF DirecTV Sábado 21/11 Alianza Lima vs Sport Boys 15:30 p. m. Estadio Iván Elías Moreno Gol Perú Sábado 21/11 Carlos Mannucci vs Sport Huancayo 6.00 p. m. Estadio Iván Elías Moreno Gol Perú

Tabla de posiciones Grupo A

Tabla de posiciones Grupo B

Tabla de posiciones acumulada

