Los números en la tabla de colocaciones dan cuenta de que FBC Melgar está cumpliendo una de sus peores campañas de los últimos años. Después de pelear siempre arriba y asegurar, con fechas anticipadas, su participación en torneos internacionales, actualmente está fuera de los ocho primeros lugares y puso en riesgo su clasificación. La Universidad César Vallejo le ganó por 2-0.

Se desmoronó el trabajo realizado en los entrenamientos melgarianos cuando en el minuto 3 Gerson Vásquez marcó el primer gol para Vallejo. Desconcentración en la defensa y el buen remate de Vásquez batieron a Campos que algo más pudo hacer para evitar el tanto.

Como era lógico hubo reacción y con el balón en su poder buscaron la igualdad que nunca llegó. Volvieron las imprecisiones a la hora de pasarlo al compañero y los centros fueron en su mayoría improductivos.

A Melgar le pasó factura no haber contratado a más jugadores de área. Con Irven Ávila como titular no hay ofensiva, con el mexicano Arce solo arriba es poco lo que se puede lograr y si Arakaki no está en su mejor tarde el cero es la constate.

Quedan 9 puntos en disputa por el octavo lugar de la tabla. Por lo visto, el próximo año los rojinegros estarán concentrados solo en la Liga 1 porque competir en un torneo internacional es cada vez más improbable. Melgar está en el puesto 12 del acumulado con 32 puntos. Su próximo partido es el sábado a las 3 p. m. ante el colero Deportivo Llacuabamba en la cancha de la Videna.

Bajo el arbitraje correcto de Fernando Legario, el FBC Melgar formó con: Campos, Neyra, Deneumostier, Reyna, Miflin, Arias, Míguez, Sánchez, Vidales, Amoroso y Ávila.