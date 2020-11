El Perú esta de luto. El último fin de semana se realizó la segunda marcha nacional en contra del gobierno de facto de Manuel Merino, la cual terminó con un saldo de dos muertos y varios heridos de gravedad por parte de la Policía Nacional del Perú. Ante esto, diversos personajes ligados al deportes decidieron pronunciarse, así como los clubes de la Liga 1 Movistar.

Este lunes continúa la sexta fecha de la Fase 2 del torneo peruano con los enfrentamientos entre Carlos A. Mannucci vs. Sport Boys y Atlético Grau vs. Carlos Stein. Los equipos mencionados, una vez saltaron al campo, decidieron realizar homenajear a Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes fallecieron a causa de heridas de proyectiles disparados por policías el último sábado.

Carlos A. Mannucci. Foto: captura Gol Perú

Estos gestos se dieron al momento de la fotografía de los once titulares previo al inicio del partido. El conjunto trujillano decidió colocarse de rodillas, mientras que su portero Manuel Heredia se cubrió el rostro con sus guantes. Por su parte, su rival Sport Boys, puso una mano en el pecho.

En cuanto a Atlético Grau y Carlos Stein, los jugadores de ambos clubes repitieron el gesto de los rosados. Sin embargo, durante el minuto de silencio, los equipos pegaron sus codos en representación de la unión nacional.

Fecha 6 Fase 2

Tras estos dos encuentros, la jornada de la Liga 1 Movistar continúa con los partidos entre FBC Melgar vs. César Vallejo desde la 1.15 p. m., Alianza Lima vs. Cusco FC a las 3.30 p. m. y Sport Huancayo vs. Deportivo Llacuabamba a las 3.30 p. m.

