Desde Neymar a Luis Suárez: los mensajes por el retiro de Javier Mascherano

El centrocampista Javier Mascherano, subcampeón con Argentina en el Mundial de Brasil 2014, anunció el pasado fin de semana su retiro a los 36 años, tras el partido que su equipo, Estudiantes de La Plata, perdió ante su similar de Argentinos Juniors por la Copa de la Liga Profesional del fútbol del país.

‘Masche’, dueño del récord de presencias en la Albiceleste con 147 partidos internacionales, concurrió a la rueda de prensa posterior al encuentro y sorpresivamente anunció: “Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesional. Quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad de terminar mi carrera en la Argentina”.

“Anuncio mi retiro. Es una decisión que hace tiempo venía pensando, lo había hablado con el club. Es el momento de terminar mi carrera por sensaciones que tengo, por un montón de cosas que me pasaron en estos meses, que hicieron que, después de pensarlo, lo más correcto era terminar hoy”, confesó Javier Mascherano, acompañado por el director técnico Leandro Desábato.

Al respecto, varias personalidades del ‘Deporte Rey’ se pronunciaron y expresaron algunos mensajes para Javier Mascherano, quien estará vinculado con las selecciones juveniles argentinas a partir del año próximo.

“Ayer se retiró uno de los mediocampistas más importantes de la última década. Un privilegio haber compartido vestuario contigo no solo como lo gran profesional que eres, sino como lo gran ser humano que eres (...) Sabes que siempre te voy agradecer la forma que me trataste y me recibiste en el Barcelona. Quédate orgulloso que dejas una huella muy grande en el fútbol mundial. Te mando un abrazo grande”, dedicó Luis Suárez al popular ‘Jefecito’.

“Masche.. enhorabuena por todo lo que hizo al fútbol. Eres un fenómeno como jugador y como persona. Fue un placer compartir grandes momentos contigo. Cuídate y mucha suerte por lo que viene. Gracias”, posteó Neymar.

“Te deseo lo mejor en esta nueva etapa, amigo Mascherano. Un placer compartir vestuario, charlas y conocerte porque eres un fenómeno”, publicó Andrés Iniesta.

