Carlos Téves, capitán y referente de Boca Juniors, no ocultó su dolor por el duro momento familiar que vive tras la internación de su padre. “Es muy duro. Tengo sensaciones muy complicadas porque por un tiempo estoy bien, pero en otros en el entretiempo hay veces que me largo a llorar. Son momentos difíciles, no puedo explicar”, reveló el popular ‘Apache’.

Luego de la derrota frente a Talleres, Tévez destacó el apoyo del club 'xeneize’ y su familia. “Me llena en el alma, son quienes me sostienen, quienes están. Hay que seguir”, añadió ‘Carlitos’, en diálogo con ESPN.

“Mi familia, la gente de Boca, mis compañeros y el cuerpo técnico hacen que no me derrumbe, que siga luchando porque cada vez que entro a la cancha me están viendo a mí y no les puedo fallar”, añadió.

Por otra parte, Carlos Tévez manifestó que se “extraña mucho” al público en las tribunas y que es “muy difícil” jugar sin gente. “Viernes y sábado fui a visitar a mi viejo y no es fácil. Tienes que salir entero de ahí para poder jugar al fútbol. No sé de dónde saco las fuerzas, pero lo importante es que estoy fuerte y eso es gracias a la gente de Boca y a mi familia”, finalizó.

Boca Juniors tropezó ante Talleres y pierde invicto

Boca Juniors dejó atrás un invicto de 16 partidos al perder 1-0 como local frente a Talleres de Córdoba el pasado domingo en La Bombonera por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino.

El ‘xeneize’, que venía precedido de dos victorias en el comienzo del certamen doméstico y no había perdido ningún partido bajo este ciclo del entrenador Miguel Ángel Russo, se quedó con las manos vacías con un solitario gol de Joel Soñora (87′) para Talleres.

