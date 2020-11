Javier Mascherano anunció su retiro del fútbol profesional

Tras finalizar el partido entre Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors, Javier Mascherano dio un anuncio sorpresivo y que ha generado la tristeza de todos sus seguidores. El defensor argentino reveló este domingo en conferencia de prensa que se retira del fútbol.

Palabras de Javier Mascherano tras anunciar su retiro del fútbol

“Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad que de terminar mi carrera en Argentina. Es una decisión que hace tiempo la venía pensando y lo había hablado con el club. Llegó el momento de terminar mi carrera por un montón de cosas que me pasaron en estos meses y que a nivel personal siento que es lo más correcto”, manifestó Mascherano.

“Di lo máximo que podía, pero ya hace un tiempo que me cuesta y no quiero faltarle el respeto ni a Estudiantes. ni mis compañeros ni a esta profesión que me ha dado todo”, añadió el popular Jefecito, de 36 años.

Javier Mascherano llegó a Estudiantes de La Plata en diciembre del año pasado tras una larga carrera en los siguiente clubes: River Plate, Corinthians, West Ham, Liverpool, FC Barcelona y Hebei Fortune.

El subcampeón del mundo con la selección argentina en el 2014 no tuvo una buena despedida, ya que no pudo impedir una nueva derrota de Estudiantes de La Plata ante Argentinos Juniors por la fecha 3 del grupo 5 de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino, donde el Pincharrata se ubica último con un solo punto.

LaLiga también se despidió de Javier Mascherano

“Ha sido un honor disfrutar de ti en LaLiga Santander, Mascherano. El mundo del fútbol te va a echar mucho de menos. ¡Mucha suerte, Jefecito!”, publicó el ente encargado de la primera división del fútbol español en su cuenta de Twitter.

