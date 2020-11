Es falso que la FPF haya suspendido el partido Perú vs. Argentina

La selección peruana enfrentará a Argentina este martes en el Estadio Nacional de Lima por la fecha 4 de las Eliminatorias Qatar 2022. Sin embargo, la crisis política que se sufre en el país puso en vilo si se desarrollaba el compromiso. En ese marco, empezó a viralizarse un supuesto documento de la FPF ‘confirmando’ la suspensión del partido.

Dicho comunicado es falso, dado que el texto carece de veracidad y sufre algunos errores ortográficos. De acuerdo con el diario Líbero, la FPF presentó garantías para asegurar el desarrollo del duelo por Eliminatorias.

Comunicado falso de la FPF sobre posible suspensión del partido entre Perú y Argentina por Eliminatorias.

Según el periodista Gustavo Peralta, la gestión correspondiente del cotejo se había realizado hace varios días con la región de la Policía Nacional del Perú (PNP) encargada de los espectáculos deportivos, la cual dio el visto bueno y destinará una parte de su personal para resguardar a las delegaciones de ambos equipos.

En caso de que la realización del partido se hubiera vuelto inviable en Lima, la Conmebol habría trasladado la sede a Santiago, pues la intención del organismo es evitar, en lo posible, la postergación de los encuentros, agregó Peralta.

Selección peruana: conferencia de prensa de Ricardo Gareca fue suspendida

Ante la incertidumbre sobre si se disputaba o no el partido Perú vs. Argentina, en la mañana de este domingo, se dio a conocer que la conferencia de prensa de Ricardo Gareca no se iba a efectuar.

Ricardo Gareca tenía pactada una conferencia de prensa este domingo.

“Señores periodistas, la Federación Peruana de Fútbol lamenta profundamente la situación que venimos viviendo como país, a la cual no somos ajenos. En ese sentido, hemos decidido suspender algunas acciones de difusión por parte de nuestra selección mayor, por lo que no se realizarán conferencias ni entrevistas individuales. Hacemos un llamado a la unidad de todos los peruanos", indicó el comunicado de la FPF.

Jugadores se pronuncian tras renuncia de Merino

Tras conocerse la renuncia de Manuel Merino, algunos elementos de la Bicolor se manifestaron a través de las redes sociales. En su cuenta de Instagram, Carlos Zambrano invocó a la población a mantenerse vigilante también con los congresistas que propiciaron la crisis política.

“Se logró lo que quería el pueblo, la renuncia del presidente. Pero no nos olvidemos de todos los que están en el Congreso, esos son los peores, porque si no, todo sigue igual. Fuerza Perú”, posteó el central.

Por su parte, Renato Tapia se pronunció en su cuenta de Twitter. “Lo logramos. ¿Se dan cuenta lo que somos capaces de hacer? Ahora se viene lo más complicado. Vamos Perú”, fue el mensaje del volante.

