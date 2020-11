En un partido con pocas luces para la selección peruana, esta fue derrotada por 2-0 por la escuadra chilena por las Eliminatorias Qatar 2022. Luego del encuentro, el volante Yoshimar Yotún, quien jugó hasta el final, dio su análisis sobre el cotejo en conferencia de prensa.

“Fueron dos tiempos totalmente diferentes. En el primero intentamos encontrarnos, pero no pudimos. El primero de ellos es un gol de otro partido”, dijo Yoshimar Yotún. “El segundo tiempo fue todo para Perú. Tuvimos en la última jugada del primer tiempo la posibilidad de irnos con el descuento, pero no se pudo. Hablamos en el vestuario y en el segundo tiempo se vio un Perú mucho mejor”, completó el volante del Cruz Azul.

Pero no solo dijo eso. Yoshimar Yotún también destacó la performance de la selección chilena y precisó que Perú se enfrentó a un “gran rival” que “también tiene mérito en su victoria”. “Lo que he sentido dentro del campo es que no ha sido uno de los partidos con menor rendimiento”, puntualizó el mediocampista.

“Chocamos con un gran rival. Vamos a seguir trabajando para reponernos en el siguiente partido y sacar tres puntos en casa”, agregó el popular ‘Yoshi’. Además, descartó alguna falta de actitud por parte de la Blanquirroja.

“Yo no lo noté. En el segundo tiempo Perú hizo un futbol muy bueno, siempre tratamos de buscar el gol, pero creo que nosotros somos un equipo que tenemos jerarquía, jugadores con más de 50 partidos internacionales, no pasa por un tema de jerarquía y carácter”.

Para la cuarta jornada de las Eliminatorias Qatar 2022, Perú chocará ante el conjunto argentino. El duelo será el próximo martes 17 de noviembre a la 7:30 p. m. en el Estadio Nacional, escenario en el que la Bicolor necesita ganar para salir de la zona de los últimos puestos.