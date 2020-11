¿Qué sucede con Universitario?: Tres claves para explicar su mal momento

Universitario cayó por 3-2 ante San Martín y puso en peligro la punta del acumulado, es decir, su pasaje directo a la final de la Liga 1 Movistar. Además, sumó su cuarto partido sin ganar de manera consecutiva en la Fase 2. ¿Qué sucedió con el cuadro crema que arrasó rivales en la primera etapa? ¿Por qué ya no es el equipo goleador? ¿Por qué conceden varios goles cuando eran el equipo menos batido?

A continuación explicaremos lo que sucede en tienda merengue bajo tres aspectos: bajas importantes por lesiones o convocatoria, el sistema de juego y plantel corto en un torneo que se juega cada tres días.

Bajas importantes en el plantel

Universitario consiguió el título de la Fase 1, pero a un alto costo: perdió a su goleador Jonathan Dos Santos y su zaguero Federico Alonso, ambos por lesión. En su lugar ingresaron Alexander Succar y Brayan Velarde, quienes no han dado la talla. Además, sufrieron las bajas de José Carvallo, Aldo Corzo, quienes fueron convocados a la selección; Armando Alfageme que estuvo sentido y con unos cuantos suspendidos por acumulación de amarillas.

Sin duda, para un equipo que repitió el mismo once titular durante toda la Fase 1, perder a más de seis jugadores fijos ha sido un gran problema. Si bien en algún momento apareció Luis Urruti para suplir la falta de gol de Dos Santos, Comizzo decidió sentarlo. Otro de los grandes problemas era el arco, el juvenil Romero no ha podido dejar su valla invicta desde que debutó y ha tenido varios errores.

Le agarraron la mano

El equipo de Ángel Comizzo se caracterizó por ser frontal: los laterales pasaban al ataque constantemente, los extremos realizaban diagonales y disparaban al arco, tenían una volante capaz de destruir y construir fútbol, sumado a una defensa férrea. Sin embargo, ahora es uno completamente diferente.

El estilo de Universitario se acomoda contra equipos que salen a buscar y dejan espacios atrás, pero ante clubes que salen a defenderse, plantar dos líneas de cinco, acumular gente en la parte baja, se les acaban las ideas. Ya le pasó ante Atlético Grau y le viene pasando ante los rivales actuales, quienes se agrupan y salen de contra para hacerle daño.

A esto se suma que los jugadores que destacaron en la primera etapa por su capacidad goleadora o seguridad a la hora de marcar, hayan disminuido en su nivel. Por ejemplo, tenemos a Alejandro Hohberg, quien anda distraído. Alberto Quintero, quien no gravita en el área rival y Donald Millán, quien se olvidó de generar fútbol.

Plantel corto

El calendario del torneo peruano no da margen de error a los equipos, quienes juegan cada dos o tres días. Bajo este contexto, es normal que los futbolistas sientan el cansancio, sufran lesiones y no rindan con normalidad debido al desgaste que sufren. Es así que Ángel Comizzo ha tenido que echar mano del plantel y buscar jugadores para que se desempeñen en puestos claves.

Por ejemplo, Diego Romero, quien no ha dado seguridad en el arco crema. También están Jesús Barco, Paulo De La Cruz, Gerson Barreto, Luis Valverde y Junior Morales, jugadores que ya tienen experiencia en primera división, pero no han dado la talla y no han mostrado seguridad cada vez que pisaron el césped.

Para el partido ante Sporting Cristal, Universitario podrá contar con la presencia de Jonathan Dos Santos; sin embargo, aún no estará Federico Alonso. Tal vez Ángel Comizzo haga uso del goleador uruguayo y empezar a sumar de a tres, de lo contrario, verá cómo le arrebatan el primer lugar y jugará semifinales.

