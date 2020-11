El futuro de Lionel Messi en Barcelona dependería del próximo presidente del club y de lo que éste le ofrezca al argentino. Mientras ello, el Manchester City busca hacer realidad el sueño de sumar al rosarino a sus filas y, posteriormente, llevarlo a la Major League Soccer (MLS).

Según el periodista Dean Jones de la red deportiva televisiva Eurosport, el Manchester City le ha indicado a su entorno la intención de contar con Messi desde la siguiente temporada. El club inglés le habría puesto sobre la mesa un contrato de tres años y también la chance de retirarse en la MLS vistiendo la camiseta que el Grupo City tiene en Estados Unidos.

Messi, según la versión del mismo medio, no ve con malos ojos esta oportunidad de jugar en el New York City luego de que termine su contrato con el Barcelona. A propósito de esto, el club inglés le ofrece al argentino el mismo salario que percibe en el equipo español: casi 40 millones de euros por temporada. Es así que el grupo del City no escatimaría en gastos para llevarlo a Inglaterra.

Por su lado, Omar Berrada, director de operaciones del Manchester, confirmó hace poco que el club inglés sigue teniendo en el radar a Messi. “Si Lionel se va de Barcelona y se convierte en una posibilidad, podríamos explorar la opción de su fichaje”, le adelantó a The Athletic.

Además, agregó que la importancia del fichaje del argentino vale cualquier inversión. “Es un talento increíble, es alguien que puede tener un impacto espectacular en cualquier club del mundo y de manera inmediata. Es el mejor del mundo y es una excepción a posibles inversiones fuera de lo común”, agregó.