Cuando se habla sobre historia del Real Madrid, no puede faltar mencionar a Sergio Ramos. No por nada lleva más de 15 años en el club conquistando títulos y protagonizando hitos que le permitieron convertirse en una leyenda de la institución. No obstante, su permanencia para la próxima temporada todavía no se encuentra asegurada.

El contrato del capitán del Real Madrid termina el 30 de junio de 2021 y desde Francia estarían en compás de espera para que no firme su renovación. El PSG le habría puesto la lupa al defensor español para la siguiente temporada, y más aun si es a costo cero.

Según Rafa Almansa, del programa deportivo español ‘El Chiringuito’, el interés del PSG por Sergio Ramos es tan grande que, Nasser Al-Khelaifi, presidente del club francés, ya tendría todo listo para firmar a Sergio Ramos en caso de que no renueve con el Real Madrid.

“Al-Khelaifi lo tiene todo preparado para que Ramos fiche por el PSG si no hay acuerdo con el Real Madrid”, dijo Almansa en el programa. Por su lado, el periodista José Álvarez, del mismo canal, develó que el club galo tiene preparado un cheque en blanco para Sergio Ramos.

“El PSG está dispuesto a ofrecer carta blanca, es decir los años de contrato que quiera y el dinero que quiera para que Sergio Ramos vaya a jugar a París. No les importa que tenga la edad que tenga”, mencionó el español en el citado programa.

Las diferencias entre el zaguero y el club español se basan en que el jugador tendría la intención de renovar dos años más por el Real Madrid para luego retirarse del fútbol. Sin embargo, Florentino Pérez, presidente del club, solo le ofrecería uno. Y mientras no se llegue a un acuerdo, el PSG no da su brazo a torcer.