FC Barcelona: Ansu Fati salió del hospital en silla de ruedas

Ansu Fati se sometió a una artroscopia el último lunes en la Clínica de Quitón para salvar su menisco interno de la rodilla izquierda. El equipo médico logró suturarlo y en teoría no debería tener secuelas. El futbolista del FC Barcelona salió en silla de ruedas tras cinco días internado.

Según diario AS, era clave que Ansu Fati mantenga el menisco original, pues si no en un futuro habría tenido problemas de degeneración del cartílago e incluso artrosis, por lo que el delantero no tendrá problemas.

No obstante, hay que tener en cuenta que si extirpaban parte del menisco original, su tiempo de recuperación habría sido hasta fin de año. El equipo médico pensó en su futuro y lograron ayudarlo, pero eso sí, el tiempo de baja será de cuatro meses.

Ansu Fati se lesionó el sábado a la media hora de juego (33) al recibir una carga en el área de Aissa Mandi, sancionada con un penal que falló Antoine Griezmann en el encuentro contra el Betis de la 9ª jornada de LaLiga (5-2).

Es una lesión grave que frena de golpe la progresión meteórica que estaba teniendo esta joven promesa, detentora de varios récord de precocidad con el Barça y la Roja. Con cinco goles en diez partidos oficiales, Ansu Fati es el segundo mejor goleador del Barcelona esta temporada por detrás de Messi.

