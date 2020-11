Después del clásico: así vimos a los jugadores de la Bicolor tras la derrota

En un partido discreto, donde hubieron pocas situaciones de gol, Arturo Vidal sacó a relucir toda su jerarquía y con un doblete le dio la victoria a Chile y los tres puntos sobre Perú en el ‘Clásico del Pacífico’. Para mala fortuna nuestra, nuestros representantes poco o nada pudieron hacer en el Nacional de Santiago para revertir esta situación, pues el encuentro había sido decidido en los primeros 45 minutos.

Mucho se habló en la previa del cotejo sobre la posible titularidad de Gianluca Lapadula, sin embargo, el ‘Tigre’ decidió apostar por un Ruidiaz que sigue con el santos sobre la espalda de cara al gol. Por otro lado, y convencido del juego que presentaron ante Brasil, incluyó a Pedro Aquino en lugar de Christian Cueva. Un error que fue subsanado a los 40 minutos.

Pedro Gallese (6 pts)

El ‘Pulpo’ se quedó mirando en el primer tanto de Arturo Vidal y en el segundo fue ‘vendido’ por su defensa. Pese a ello, tuvo un par de apariciones para ahogar el grito de gol chileno y que no aumentara el marcador.

Luis Advíncula (6 ptos)

Como en los anteriores partidos, ‘Luchito’ se dejó ganar la espalda en más de una oportunidad y no dio seguridad por su banda. Incluso no pudo despejar el balón en el segundo tanto de Arturo Vidal, quien anotó solo ante Gallese. Un mal partido para el ‘Rayo’.

Miguel Araujo (6 ptos)

La continuidad en Holanda fue un punto a su favor, sin embargo, el no haber compartido zaga con Abram en los últimos meses se evidenció. Si bien cubrió un balón que iba directo a la portería, no tuvo más participación en el partido.

Luis Abram (6 ptos)

Abram se complementa con un jugador de peso a su costado, como Zambrano. Ante la ausencia del ‘León’, intentó ganar por arriba y salir por abajo, unas de cal, otras de arena.

Miguel Trauco (5 ptos)

Debió haber jugado uno de sus peores partidos con la selección peruana. El lateral no solo no cubrió su banda, sino que tampoco se sumó al ataque, por lo que fue sustituido en la segunda mitad.

Yoshimar Yotún (7 ptos)

En el primer tiempo fue bien controlado por Arturo Vidal y Erick Pulgar, sin embargo, con el resultado a favor, la Roja lo dejó libre en la segunda mitad y se adueñó del partido. Comenzó a recuperar, entregar y filtrar balones para sus compañeros.

Renato Tapia (6 ptos)

El volante de Celta de Vigo llegó a este encuentro golpeado y se notó en algunas jugadas que llegaba a destiempo. El ' Capitán del futuro' no pudo controlar a los jugadores de creación de Chile y se dejó ganar el 1x1 en más de una oportunidad. Incluso fue amonestado y se perderá el partido ante Argentina.

André Carrillo (7 ptos)

La ‘Culebra’ venía de ser el mejor jugador de Perú en los últimos dos encuentros y, si bien ‘desapareció’ en el primer tiempo, se puso el equipo al hombro en el segundo y comandó el ataque peruano. Eso sí, dejó libre a Meneses, quien se la cedió a Vidal para poner el primero.

Edison Flores (5 ptos)

La falta de fútbol se notó ampliamente en el ‘Orejas’. Flores no gravitó en el partido, no cedió balones, no recuperó, y ni siquiera intentó disparar. Su participación en el equipo pasó desapercibida.

Pedro Aquino (5 ptos)

Cuando parecía que el partido necesitaba de 3 volantes, sucedió todo lo contrario. Aquino solo duró 40 minutos en el campo pues su presencia era innecesaria.

Raúl Ruidíaz (4 ptos)

El goleador del Seattle Sounders volvió a demostrar que le pesa la camiseta de la selección peruana. Al finalizar el partido, tuvo la chance más clara de anotar el descuento, sin embargo, erró en su definición y fue cambiado por Lapadula. Una noche para el olvido para la ‘Pulga’.

Christian Cueva (7 ptos)

Su ingreso fue fundamental para que la Bicolor empiece a generar algo en la zona de ataque. ‘Aladino’ se adueñó del mediocampo y se cansó de darle balones a sus compañeros, incluso le anularon un tanto por una falta previa. Demostró que no puede ser suplente en la selección.

Gianluca Lapadula (6 ptos)

Entró con más ganas y la primera que tuvo, disparó al cuerpo de Claudio Bravo. El italoperuano luchó contra los defensores chilenos, se desmarcó varias veces y corrió al espacio libre para que sus compañeros le cedan en balón. Sin duda alguna, será una pieza fundamental para Gareca.

Marcos López (5 ptos)

Ingresó por Oreja Flores en la segunda mitad e intentó sumarse al ataque, pero su participación pasó desapercibida.

Christofer González (5 ptos)

‘Canchita’ entró para generar fútbol, pero fue amonestado a los pocos minutos que estuvo en campo. No estará ante Argentina tampoco.

Andy Polo (5 ptos)

‘Polito’ intentó ampliar la banda izquierda para sacar centros hacia sus compañeros, pero fue bien controlado por los laterales chilenos.

