Colombia vs. Uruguay es uno de los partidos más atractivos de la jornada de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022, que se disputará este viernes 13 de noviembre. El encuentro genera grandes expectativas, sobre todo con la presencia confirmada de los goleadores uruguayos y colombianos.

El partido se jugará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, válido por la fecha 3 de las Eliminatorias Qatar 2022, y empezará a las 3.30 p. m. (hora peruana y colombiana) y a las 5.30 p. m. (hora uruguaya). Con miras a este importante cotejo repasamos la lista de los máximos artilleros que tienen ambas escuadras.

Colombia vs. Uruguay: máximos goleadores

Para esta fecha doble, Uruguay contará con sus máximos goleadores para enfrentar a la selección colombiana: Luis Suárez y Edinson Cavani.

El ‘Pistolero’, quien actualmente juega en el Atlético Madrid, es el máximo anotador de la selección uruguaya con 47 goles. Mientras tanto, Cavani, que viene de anotar con el Manchester United, es el segundo goleador con 37 tantos.

Luis Suárez es el máximo goleador de la selección uruguaya. Foto: EFE/Raúl MartÍnez.

Los atacantes de la celeste se encuentran en óptimas condiciones para jugar la fecha 3 y 4 de las Eliminatorias Qatar 2022.

En el caso de Colombia, los dirigidos por Carlos Queiroz contarán con uno de sus goleadores históricos para el partido ante la selección uruguaya: James Rodríguez. El actual jugador del Everton de Inglaterra tiene 22 goles anotados con la tricolor.

James Rodríguez comandará el ataque de Colombia ante la escuadra de Uruguay. Foto: EFE/Paulo Whitaker.

No obstante, el máximo anotador de la selección colombiana es Radamel Falcao, quien tiene 35 goles marcados. El ‘Tigre’ no ha sido convocado y será una baja sensible para esta jornada.

Colombia vs. Uruguay: la previa

La selección colombiana empezó con pie derecho las Eliminatorias Qatar 2022. En la primera fecha doble, los colombianos lograron obtener cuatro de seis puntos posibles, luego de derrotar a Venezuela por 3-0 y empatar con Chile 2-2.

Mientras que Uruguay solo pudo llevarse una victoria en la primera fecha doble. Los dirigidos por Óscar Tabárez consiguieron tres puntos gracias a la victoria por 2-1 ante la selección chilena. Sin embargo, en el siguiente encuentro fueron derrotados 4-2 por Ecuador.

Colombia vs. Uruguay: posibles alineaciones

Uruguay: Campaña; Damián, Godín, Giménez, Viña; Arambarri, Bentancur, Nández, De la Cruz; Cavani y Suárez.

Entrenador: Washington Tabárez

Colombia: Ospina; Orejuela, Sánchez, Mina, Mojica; Lerma, Barrios, Cuadrado, James Rodríguez; Muriel y Zapata.

Entrenador: Carlos Queiroz

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

