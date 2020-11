Ricardo Gareca: “Lapadula ha cumplido dentro de lo que se puede esperar”

Perú no logró sacar un buen resultado ante Chile y cayó por 2-0 con un doblete de Arturo Vidal. Con este resultado, la Bicolor se hunde en los últimos puestos de las Eliminatorias Qatar 2022, donde solo ha logrado sumar un punto. Dentro de la derrota se dio el estreno del delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula, quien debutó oficialmente con la camiseta de la selección peruana en el segundo tiempo.

Tras ser consultado sobre por qué el delantero de la Serie A no arrancó como titular, Gareca contó que aún no está familiarizado con el equipo. “No conoce a nadie aquí ahora. Era importante darle un tiempo de adaptación y sostener a Raúl, que viene haciendo un gran trabajo. No porque convoque a alguien tiene que jugar, sino que tiene que conocer a sus compañeros y las eliminatorias”, expresó en conferencia de prensa.

“Gianluca Lapadula ha cumplido dentro de lo que se puede esperar”, añadió el ‘Tigre’. Además, agregó que el delantero no es un salvador y que tendrá posibilidades cuando “funcione el equipo".

🎙️ Ricardo Gareca: "Lapadula no conoce a nadie acá. Era importante darle un tiempo de adaptación y sostener a Raúl (Ruidíaz), que viene haciendo un buen trabajo". #ConferenciaDePrensa 🇵🇪⚽️📋



En cuanto al partido en sí, Ricardo Gareca comentó que la meta era presionar como se hizo ante Paraguay. “La idea era presionar, lo que hicimos con Paraguay en su momento. Vimos la posibilidad de que el equipo en sus dos participaciones había hecho cuatro goles, simplemente Chile hizo un buen primer tiempo. No pudimos neutralizarlos”, acotó.

Finalmente señaló que ante Argentina buscarán ganar para concluir bien el año. “Es largo y lógicamente complica. Dentro de lo que pensábamos, no estábamos en esta situación, pero es lo que nos toca. Toca recuperarnos, es lo que vamos a hacer y vamos a intentar terminar el año de la mejor manera”, comentó el estratega de la Bicolor.

