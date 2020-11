Esteban Ostojich será el referí encargado de dirigir el encuentro entre Perú y Chile por la tercera jornada de las Clasificatorias a Qatar 2022. El uruguayo nunca ha dirigido en Eliminatorias y tendrá la gran responsabilidad de debutar en un ‘Clásico del Pacífico’ caliente y con muchos condimentos.

Tras un arbitraje más que dudoso de Julio Bascuñán en el cotejo disputado ante Brasil en el Estadio Nacional, muchos hinchas y fanáticos están a la expectativa por conocer el perfil del árbitro para esta noche en Santiago ante Chile.

El árbitro charrúa de 38 años es internacional FIFA desde el año 2016. Estará acompañado por sus compatriotas Richard Trinidad y Martín Soppi. El cuarto árbitro será Gustavo Tejada. Asimismo, en el VAR estará Leodán González, estos dos últimos también de nacionalidad uruguaya.

Ostojich fue parte de la terna arbitral encargada de dirigir en la Copa América de Brasil 2019. El juez se desempeñó en el encuentro entre Venezuela y Bolivia por la fase de grupos. Asimismo, mantiene en su estadística 14 cotejos dirigidos en la Copa Libertadores y 11 en la Copa Sudamericana.

Esteban Ostojich y su gran polémica con el VAR

El colegiado uruguayo es internacional FIFA desde el 2016 y en el 2019 tuvo su primera gran polémica continental durante el partido entre Godoy Cruz y Palmeiras por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Esteban Ostojich fue llamado para revisar una jugada y cobró penal debido a una presunta mano del defensor Joaquín Varela en el área de Godoy Cruz. Tras los airados reclamos, Veiga convirtió el 1-0 y derribó el planteo que estaba haciendo el elenco argentino. Finalmente, Palmeiras clasificó a la siguiente fase con un global de 6-2.

Luego de este encuentro, Varela dejó mal parado al árbitro uruguayo con la siguiente manifestación ante las cámaras de Fox Sports: “Yo le gano la posición, estaba adelante del arquero, y ni siento que me toque la mano. Le fui a hablar recién y le dije: ‘Condicionaste todo. Le gano la posición y no había forma de que llegue a la pelota porque estaba Andrés (Mehring)’. Y me responde: ‘Bueno discúlpame, ¿qué querés que haga? En esta cancha yo me juego la vida’”.

Perú vs. Chile: la previa

Las selecciones de Perú y Chile llegan a este partido con puntaje igualado: un punto para cada uno. Ambos equipos consiguieron un empate y una derrota en la primera fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

En el caso de La Roja, los dirigidos por Reinaldo Rueda fueron derrotados por Uruguay en Montevideo por 2-1, y en Santiago empataron 2-2 ante Colombia.

Por el lado de la Blanquirroja, los jugadores del ‘Tigre’ Gareca empataron con Paraguay 2-2 y en Lima fueron derrotados 4-2 a manos de Brasil.

Perú vs. Chile: posibles formaciones

Perú: Gallese; Advíncula, Araujo, Abram, Trauco; Tapia, Yotún, Carrillo, Flores, Cueva y Ruidíaz.

Entrenador: Ricardo Gareca

Chile: Bravo; Isla, Maripán, Vegas, Beausejour; P. Díaz, Baeza, Pinares, Vidal; Mora y Sánchez.

Entrenador: Reinaldo Rueda

¡Un equipo unido que nos representa! 🗣️



Estamos en Santiago con la ilusión de llevarle una alegría a todo un país. 👊



⚽ Fecha 03 Clasificatorias al Mundial Qatar 2022



⏱️ 18:00 horas @LaRoja 🇨🇱 🆚 @SeleccionPeru 🇵🇪#UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/vGVNcvvdDI — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) November 13, 2020

Perú vs. Chile: últimos enfrentamientos

Perú 3-0 Chile | Copa América 2019.

Perú 3-0 Chile | Amistoso 2018.

Chile 2-1 Perú | Eliminatorias Rusia 2018.

Perú 3-4 Chile | Eliminatorias Rusia 2018.

Chile 2-1 Perú | Copa América 2015.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.