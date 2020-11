Las claves de la derrota de Perú ante Chile por Eliminatorias

Perú quedó con solo una unidad tras tres partidos jugados por las Eliminatorias a Qatar 2022. Se ubica en el fondo de la tabla y el próximo duelo es ante Argentina en el Estadio Nacional de Lima. ¿Cuáles son las claves de la derrota ante Chile?

Poca efectividad en las dos áreas

Una estadística dura es que Perú tuvo la misma cantidad de opciones claras que Chile, pero falló las dos. Raúl Ruidíaz tuvo un mano a mano imperdonable ante Claudio Bravo que pudo significar el descuento y afrontar el complemento con otra actitud.

Según las estadísticas, Chile tuvo dos oportunidades claras, de las cuales Gallese logró atajar una. Es decir, la defensa no pudo contener a un poco ofensivo equipo sureño. El gol de Vidal no tiene mucha objeción, es un disparo sorpresivo, pero el segundo es cuestionable. Advíncula no hace el seguimiento correcto y termina golpeándose.

Sin presión en salida

Chile volvió a intentar su juego de pases cortos al salir desde atrás usando a Arturo Vidal como principal arma, pero Perú nunca fue a apretar con decisión salvo en el segundo tiempo.

En el complemento, la selección peruana arrinconó a la Roja y lo obligó a sacar los balones en largo que fueron controlados por la defensa. Genera la duda pensar por qué no se hizo lo mismo desde el inicio del partido cuando el conjunto de Reinaldo Rueda no producía nada a nivel ofensivo.

Mal planteo inicial

Ricardo Gareca partió con el 4-3-3 que utilizaba a Pedro Aquino para tapar la salida de los chilenos, pero en la práctica nunca pudo afianzarse esta táctica, pues el equipo mapocho no tuvo ningún problema en ceder el balón. Desde ese punto, se necesitó organización en ofensiva.

Christian Cueva entró y le dio más intenciones a la Blanquirrroja. Llegó el mano a mano antes mencionado de Ruidíaz. Una jugada preparada desde una pelota parada y balones en profundidad para los atacantes.

Perú tiene un duro reto. Según la estadística de Mr. Chip, ningún equipo que arrancó con un punto en los tres primeros partidos de las Eliminatorias logró clasificar al Mundial.

