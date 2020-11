Chile vs. Perú: a conquistar Santiago

El Perú empoderado -dicho por el rival de turno- saldrá al campo del Nacional de Santiago a jugar el segundo tiempo de un partido que para los peruanos se inició ayer en las calles. El país unido por la democracia, el país único por la selección. Y es que cuando el Perú juega, jugamos todos, bien lo sabe Ricardo Gareca y sus dirigidos que tendrán la oportunidad de darle una alegría al país en medio de una incertidumbre que golpea a todos.

La tarea no será nada fácil, pues tendrán que entender que las estadísticas que no son nada favorables, pues la Bicolor no sabe lo que es ganar en Santiago por Eliminatorias. Eso sí, el equipo del ‘Tigre’ ha celebrado ante la Roja en los dos últimos encuentros. Solo hay que remontarnos al 2018, año en el que jugaron un amistoso, tras el Mundial de Rusia, en Miami Estados Unidos, donde el Clásico del Pacífico se tiñó de rojo y blanco (3-0) gracias a un doblete de Pedro Aquino. Sin dejar de lado el emocionante cotejo, que Perú logró sacar adelante en la Copa América Brasil 2019. El 3 de junio de aquel año quedará en la memoria de los peruanos, pues el Arena do Gremio de Porto Alegre fue testigo de la goleada propinada por los nuestros a los chilenos y que los llevó a la gran final del torneo.

El equipo que deslumbró aquel día no es distinto al que saldrá hoy al Nacional. Solo dos ausencia obligadas: Carlos Zambrano por sanción y Paolo Guerrero por lesión. Y es que tras el último entrenamiento Gareca decidió volver al sistema que le ha dado más de una satisfacción.

Lejos de tomar recaudos ante un rival que de local siempre es complicado, el ‘Tigre’ le jugará de igual a igual a Chile con el sistema 4-2-3-1 y poniéndole fin a la novela Gianluca Lapadula. Todo hace indicar que el italoperuano no será titular ante los chilenos, pero sin duda tendrá minutos, luego de haber acoplado muy bien al equipo. “Unidos somos más fuertes”, escribió el delantero horas antes del encuentro con una fotografía luciendo el uniforme completo de la selección, mostrándose más que nunca identificado con los colores de la Bicolor.

Raúl Ruidíaz recibió nuevamente el respaldo del comando técnico y será el ‘9’ del equipo, que contará con Miguel Araujo en reemplazo de Zambrano.

¿Y Chile? Reinaldo Rueda ha tenido que superar más de un obstáculo para formar su once titular, pero sin suda alguna contará con los mejores. Claudio Bravo vuelve al arco, mientras que en la volante todo indica la inclusión de Erick Pulgar, pero dependerá de su estado físico, teniendo en cuenta el largo viaje que realizó y que solo pudo entrenar un día con el plantel. A esto hay que sumarle la desconvocatoria del delantero Diego Rubio, luego de que un trabajador de su club (Colorado Rapids de la MLS) diera positivo para Covid-19.

El rival es duro, pero Perú tiene con qué y por qué. Hoy más unidos que nunca en las calles y en el campo del Nacional.

Alineaciones

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Escenario: Nacional de Santiago

Hora: 6:00 p.m. (hora peruana)

Reinaldo Rueda elogió a Lapadula

Reinaldo Rueda, técnico de Chile, confirmó en conferencia de prensa que tiene muy bien estudiada a la Bicolor y resaltó el trabajo de Gareca. “El profesor Ricardo Gareca hizo un excelente trabajo y por eso fueron al Mundial. Los partidos que jugaron en ese torneo fortalecieron su experiencia y lo demostraron en la Copa América. Seguro tienen variantes en cuanto a la formación. El nuevo jugador repatriado (Gianluca Lapadula) que va a tener tiene una bondad increíble para sumarse con esas características que maneja su juego”, señaló.