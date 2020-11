Castrilli sobre VAR en Sudamérica: “Es como darle una navaja a un mono”

Argentina y Paraguay se enfrentaron en La Bombonera por la jornada tres de las Eliminatorias Qatar 2022, encuentro que culminó con un empate a uno, pero que dejó malas sensaciones con respecto a la actuación del arbitraje del brasileño Raphael Claus y el uso del VAR. En pocos encuentros, las polémicas relacionadas con la nueva tecnología en el fútbol han dado que hablar.

El exarbitro argentino Javier Castrilli, a través de su cuenta de Twitter, se pronunció con desazón sobre el uso del VAR en los partidos de las Eliminatorias, en las cuales han surgido varias polémicas en pocas fechas. Además, se refirió a lo sucedido en el duelo entre la selección peruana y Brasil de la jornada dos.

“Luego del partido Perú vs. Brasil y Argentina vs. Paraguay estamos en condiciones de afirmar que el VAR en manos de los árbitros sudamericanos es como darle una navaja a un mono”, escribió Castrilli en sus redes sociales.

Con anterioridad, el exarbitro albiceleste usó sus redes sociales para expresar su disconformidad con lo sucedido en el Perú vs. Brasil. “El protocolo del VAR desnuda un error conceptual. No se le debe seguir dando al árbitro central la última palabra, y de esa forma la facultad de acudir o no a la tecnología. El VAR debe servir para corregir y no para consagrar u ocultar errores”, manifestó en su cuenta de Twitter.

Javier Castrilli es conocido como el ‘Sheriff’ y fue árbitro FIFA entre 1992 y 1998. Impartió justicia en el Mundial sub-17 de 1993 en Japón, el Mundial sub-20 de 1995 en Qatar, la Copa América 1995 en Uruguay, la Copa Confederaciones 1997 en Riad y el Mundial de Francia 1998.