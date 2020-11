A pocas horas del Perú vs. Chile por la tercera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, el técnico de la selección sureña, Reinaldo Rueda, todavía no tendría definido el once titular que saltará a la cancha del Estadio Nacional de Santiago. La duda más importante en la Roja sería la posible ausencia de Alexis Sánchez, quien finalizó la última práctica del equipo con molestias físicas.

Según informa ADN Deportes, se descartó que la dolencia del ‘Niño Maravilla’ sea de gravedad, a pesar de lo cual no es seguro que pueda arrancar ante la selección peruana. Para el portal 24 Horas, Jean Meneses tomaría el lugar del atacante del Inter de Milán si este finalmente queda descartado.

Previamente, Reinaldo Rueda había manifestado su disgusto con el club de Sánchez por, según él, no cuidar al jugador. “Ojalá, así como los respetamos a ellos (Inter), ellos nos respetaran a nosotros, a nuestro cuerpo médico. Ojalá nos hubieran hecho caso y hubieran cuidado a Alexis Sánchez, como lo hacemos nosotros”, declaró el estratega colombiano en conferencia de prensa.

ADN Deportes informó que Rueda aguardará la recuperación del delantero. Foto: captura de pantalla/ADN Deportes

A falta de confirmación, esta sería la alineación de Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán (Sebastián Vegas), Jean Beausejour; Erick Pulgar, César Pinares (Claudio Baeza), Arturo Vidal; Fabián Orellana, Felipe Mora y Jean Meneses (o Alexis Sánchez).

Perú y Chile se miden este viernes 13 de noviembre, desde las 6.00 p. m. (hora peruana) y puedes seguir aquí las incidencias y el minuto a minuto del partido. Jugadas dos fechas de las eliminatorias sudamericanas, ambas selecciones llegan necesitadas de un triunfo, pues solo suman un punto cada una.

