A qué hora y dónde ver el Brasil vs. Venezuela EN VIVO por TV

El partido Brasil vs. Venezuela se realizará EN VIVO este viernes 13 de noviembre en el Estadio Morumbi, por la tercera jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. La transmisión será por internet a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) vía Movistar Deportes. Las incidencias con fotos y videos lo podrás seguir en La República Deportes.

Sin Neymar, Coutinho, ni Casemiro. El Scratch, desprovisto de buena parte de su columna vertebral, se medirá a la Vinotinto, que recupera a su máximo goleador, Salomón Rondón.

El delantero del PSG fue fundamental para sumar los seis primeros puntos de la Canarinha.

La pentacampeona quiere repetir las buenas sensaciones que dejó en las dos primeras fechas, cuando endosó una manita a Bolivia (5-0) y goleó en Lima a Perú (2-4), para conservar el liderato de la clasificación, que hasta ahora comparte con Argentina.

Contra los venezolanos, el lugar de la camiseta 10 lo ocupará previsiblemente Roberto Firmino, que formará un tridente ofensivo junto con Gabriel Jesus, en la parte derecha del ataque, y Richarlison, más centrado. Además, Tite, colocará a Everton Ribeiro, quien a sus 31 años vive un buen momento en el Flamengo. Ederson será el dueño del arco; Alisson irá al banquillo.

Venezuela llega repleta de caras nuevas, después de su decepcionante arranque en las eliminatorias con derrotas ante Colombia (3-0) y Paraguay (0-1). José Peseiro incluyó para esta doble jornada a cinco futbolistas sin experiencia en la absoluta: Óscar Conde, Jean Fuentes, Christian Rivas, Anderson Contreras y Christian Larotonda, quien fue descartado tras dar positivo en coronavirus.

Tampoco estará el delantero Sergio Córdova, quien no pudo viajar al no ser liberado por su club, el Arminia Bielefeld de Alemania, país inmerso en la segunda ola de la pandemia. El centrocampista Yangel Herrera sí viajó a Brasil, aunque no podrá saltar al césped del Estadio Morumbí por acumulación de tarjetas.

Con información de EFE

Brasil vs. Venezuela: Ficha del partido

Brasil vs. Venezuela Ficha del partido ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 13 de noviembre ¿Dónde? Estadio Nacional de Chile ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Movistar Deportes

Brasil vs. Venezuela EN VIVO: posibles alineaciones del partido de las Eliminatorias a Qatar 2022

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz, Everton Ribeiro; Gabriel Jesus, Richarlison y Roberto Firmino.

Entrenador: Tite

Venezuela : Wuilker Faríñez; Rolf Feltscher, Wilker Angel, Jhon Chancellor, Roberto Rosales; Tomás Rincón, Junior Moreno (o Anderson Contreras), Cristian Cásseres, Rómulo Otero; Darwin Machís (o Yeferson Soteldo) y Salomón Rondón.

Entrenador: José Peseiro

Brasil vs. Venezuela: ¿a qué hora ver el partido de las Eliminatorias a Qatar 2022?

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 6.30 p. m. (ET) / 5.30 p. m. (PT)

México: 6.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Italia: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.30 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.30 a. m. (al día siguiente)

¿Dónde ver el Brasil vs. Venezuela EN VIVO ONLINE por Movistar Deportes?

Movistar Deportes

Movistar TV► 03 (SD) y 703 (HD)

Brasil vs. Venezuela: ¿en qué canales ver el partido de las Eliminatorias a Qatar 2022?

Brasil vs. Venezuela en Perú: Movistar Deportes Perú

Brasil vs. Venezuela en Brasil: Globo, Canais Globo, SporTV

Brasil vs. Venezuela en Venezuela: TLT Venezuela

Brasil vs. Venezuela en Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Brasil vs. Venezuela en Chile: CDF Premium

Brasil vs. Venezuela en Colombia: Caracol Play

Brasil vs. Venezuela en Ecuador: Canal del Futbol, DIRECTV Sports Ecuador

Brasil vs. Venezuela en México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Brasil vs. Venezuela en España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Brasil vs. Venezuela en Estados Unidos: Fanatiz USA, FITE

Brasil vs. Venezuela en Uruguay: VTV Uruguay, VTV+

Brasil vs. Venezuela: ¿Dónde se juega el partido de las Eliminatorias a Qatar 2022? | Mapa

El lugar donde se disputará el Brasil vs. Venezuela EN VIVO por la tercera jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022 es en el Estadio Morumbí, ubicado en la ciudad de São Paulo, en Brasil.

Brasil vs. Venezuela: ¿dónde ver el partido de las Eliminatorias a Qatar 2022?

Si quieres VER o estar atento al partido por internet del Brasil vs. Venezuela EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. A la vez, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.