Perú vs. Chile: Claudio Bravo aseguró que deben ganar si quieren ir al Mundial

Perú y Chile se volverán a ver las caras este viernes 13 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago por la fecha 3 de las Eliminatorias a Qatar 2022. El capitán de los Mapochos, Claudio Bravo, manifestó sus pensamientos sobre el partido.

“El del viernes es un partido sumamente importante de cara a las pretensiones de meter a Chile otra vez en el Mundial”, explicó el golero para la Universidad Santo Tomás. Como se recuerda, los sureños solo sumaron un punto en las dos primeras jornadas tras perder en Montevideo y empatar ante Colombia.

“El tiempo es muy acotado para poder trabajar, para hacer las cosas de forma normal. El camarín también es un poco distinto, porque estamos en piezas separadas, la única vez que estamos juntos es al comer. No se genera esa convivencia”, mencionó Claudio Bravo sobre los protocolos sanitarios.

Asimismo, aseveró que sebe adaptar a pesar del nuevo ambiente, pues hay compañeros que no han llegado con antelación y deberán solucionar todos los problemas tácticos a la brevedad, ya que esta es una oportunidad importante para que Chile vuelva al Mundial de Catar 2022.

Por otro lado, Bravo señaló que siempre querrá representar a Chile porque ha sido su sueño desde niño. El arquero del Real Betis indicó que quiere darle nuevos logros a su país.

"No es por menospreciar otras generaciones, pero a mí no me gustaba que se recordaran terceros puestos, sino que se pudiera decir que somos campeones de algo. Si ves los jugadores que han participado de esta generación, los clubes en que han estado, te lleva a pensar que es posible. Cuando logras unir estas personalidades, los caracteres, logras los objetivos”, concluyó el capitán de La Roja.

