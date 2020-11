La Liga 1 Movistar vuelve este fin de semana con la sexta jornada de la Fase 2. Universitario busca recuperarse de la cruda derrota que sufrió ante UTC, mientras que Sporting Cristal tiene la oportunidad perfecta para ser el único líder de la tabla acumulada. Por otro lado, Alianza Lima necesita de un triunfo para abandonar la zona de descenso y César Vallejo intenta ser el puntero de su grupo.

Viernes 13 de noviembre

UTC y Alianza Universidad se enfrentan el 13 en el Estadio Iván Elías Moreno. Los cajamarquinos están a cuatro puntos de lo celestes en el Grupo A y buscarán trepar en la tabla de posiciones. El cotejo está pactado para la 1.15 p. m. y será televisado por Gol Perú.

Sábado 14 de noviembre

Al siguiente día habrán cuatro duelos. Cantolao y Cienciano se verán las caras desde las 11.00 a. m. en el Estadio Monumental. Universitario de Deportes, urgido de puntos, chocará con San Martín a la 1.15 p. m. en el Alberto Gallardo. Tras esto, Deportivo Municipal y Ayacucho FC harán lo mismo a partir de las 3.30 p. m. en el recinto de Ate y finalmente el Binacional vs. Sporting Cristal tendrá lugar a las 6.00 p. m. en el Alejandro Villanueva.

Lunes 16 de noviembre

El lunes se jugarán hasta cinco encuentros, dos de ellos a la misma hora: Sports Boys vs. Carlos A. Mannucci y Atlético Grau vs. Carlos Stein a las 11.00 a.m. en los Estadios Iván Elías Moreno y Miguel Grau, respectivamente. FBC Melgar vs. César Vallejo empezará a la 1.15 p. m. en el Monumental y finalmente Sport Huancayo vs. Llacuabamba y Cusco FC vs. Alianza Lima desde las 3.30 p. m. en el recinto del Callao y Villa el Salvador.

Fecha Partido Hora Estadio Canal Viernes 13/11 UTC vs. Alianza Universidad 1.15 p. m. Iván Elías Moreno Gol Perú Sábado 14/11 Cantolao vs. Cienciano 11.00 a. m. Monumental Gol Perú Sábado 14/11 Universitario vs. San Martín 1.15 p. m. Alberto Gallardo Gol Perú Sábado 14/11 D. Municipal vs. Ayacucho FC 3.30 p. m. Monumental Gol Perú Sábado 14/11 D. Binacional vs. Sporting Cristal 6.00 p. m. Alejandro Villanueva Gol Perú Lunes 16/11 Sport Boys vs. Carlos A. Mannucci 11.00 a. m. Iván Elías Moreno Gol Perú Lunes 16/11 Atlético Grau vs. Carlos Stein 11.00 a. m. Miguel Grau DirecTV Lunes 16/11 FBC Melgar vs. César Vallejo 1.15 p. m. Monumental Gol Perú Lunes 16/11 Sport Huancayo vs. D. Llacuabamba 3.30 p. m. Miguel Grau DirecTV Lunes 16/11 Cusco FC vs. Alianza Lima 3.30 p. m. Iván Elías Moreno Gol Perú

Tabla de posiciones Grupo A

Tabla de posiciones del Grupo A.

Tabla de posiciones Grupo B

Tabla de posiciones del Grupo B.

Tabla de posiciones acumulada

Tabla de posiciones acumulada.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.