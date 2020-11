Alianza Lima se encuentra a tres puntos de la zona del descenso y lo que más quiere su hinchada es que todos lo que integran el plantel estén comprometidos en mejorar la situación. Sin embargo, Francisco Duclós rompió el protocolo de bioseguridad y fue separado del primer equipo temporalmente.

Sobre este hecho, el entrenador blanquiazul Daniel Ahmed brindó este jueves una conferencia de prensa para dar sus impresiones y detallar el porqué del castigo al mencionado defensor.

“Es una situación totalmente negativa. He hablado con el jugador y la charla estuvo centrada en que los dos temas más importantes de su vida son su familia y el fútbol. No las ha cuidado y se tendrá que hacer cargo de sus acciones. Es una persona joven, no ha robado un banco, pero ha cometido un gran error que va en contra de su familia y de su equipo. Mostró una gran tristeza, arrepentimiento, pero las personas tienen que hacerse cargo de su accionar”, dijo el técnico argentino.

“Francisco Duclós no está contemplado para los partidos que viene por el error cometido y el tema de la COVID-19. Cualquier ser humano merece el perdón, pero se necesita un castigo para poder madurar y su castigo ahora es estar separado del plantel. El castigo va a tener un término y la oportunidad se la va a tener que ganar, pero si uno estaba en el primer lugar pasa al último”, agregó el estratega de 54 años.

Sobre el presente de Alianza Lima, Daniel Ahmed resaltó que se tiene que mejorar la parte mental y que ahora solo tienen que pensar en Cusco FC para luego seguir mirando hacia adelante.

“El tema mental se encarga reconociendo la verdad, lo que estamos peleando y dónde estamos parados y a partir de ahí comenzamos a construir la solución. Queremos resolver de forma inmediata y hay que ir partido a partido, con practicidad se resuelve este tema y para eso hay que elegir a los jugadores adecuados que sepan responder”, aseveró el Turco.

Por último, el DT. de Alianza Lima mostró optimismo tras lo acontecido con Francisco Duclós: “Este grupo tiene con que hacerlo, la jerarquía para hacerlo y está totalmente convencido que lo va a hacer. El lunes se verá a un equipo muy guerrero que va a ir por todo”.

