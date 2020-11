A domar a la bestia negra: Perú en búsqueda de lo imposible en Santiago

Dentro de los diversos partidos que se juegan en Sudamérica, hay uno en especial que se vive a mil por hora. El ‘Clásico del Pacífico’ entre Perú y Chile es un partido diferente al resto, y no solo por la época de guerra que hubo detrás de ambas naciones, sino por el historial deportivo de los últimos años. Mensajes e indirectas por parte de los jugadores en cada encuentro, pifias a los himnos, pintas en los estadios, eliminaciones duras en torneos importantes, entre otras cosas que se vivieron.

Sin duda alguna, el Perú vs. Chile o Chile vs. Perú es uno de los encuentros más picantes de esta parte del continente. Y estamos a un poco más de 24 horas de vivirlo, una vez más. En esta oportunidad, la Bicolor y la Roja chocarán por la tercera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 en el Nacional de Santiago. Un estadio en el que la selección peruana no conoce de victoria alguna. Un recinto en el que la nacional vivió uno de sus peores recuerdos en 1997. Un coloso que deberá ser conquistado por Ricardo Gareca y sus muchachos.

El encuentro de este viernes 13 de noviembre será la décima vez que Perú y Chile se vean las caras en la ciudad de Santiago, donde el balance es totalmente favorable para la Roja: de nueve encuentros disputados por Eliminatorias, la selección nacional apenas logró dos empates y sufrió siete derrotas. La Bicolor solo pudo rescatar un punto en los duelos por las Clasificatorias a Corea y Japón 2022, y Argentina 1978, ambos por 1-1.

Perú vs. Chile se verán las caras el 13 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago. Foto: EFE

Las siete derrotas de la Bicolor

Alemania 1974. Tras el retiro de Venezuela, la selección peruana y chilena debían enfrentarse a dos partidos para conseguir su boleto a Europa. En el antiguo Estadio Nacional, la Bicolor se impuso por 2-0 con tantos del ‘Cholo’ Sotil, pero en Santiago cayeron por el mismo marcador, por lo que forzaron un encuentro extra, donde finalmente la Roja terminaría imponiéndose por 2-1 y, por consiguiente, asistió a Alemania.

México 1986. Tras quedar segunda en su grupo clasificatorio, la Bicolor quedó obligada a disputar un repechaje ante Chile para el Mundial. La Roja fue absolutamente superior en ambos encuentros. Ganó en Santiago por 4-2 donde el portero Eusebio Acasuzo fue cambiado a los 24 minutos tras recibir tres goles; y en Lima se quedaron con el triunfo con el tanto de Jorge Aravena.

Francia 1988. El recuerdo más doloroso de la Bicolor. Luego de ganar por 2-1 en el Estadio Nacional, la selección solo tenía que empatar o caer por la mínima diferencia; sin embargo, sucedió todo lo contrario. Desde que pisaron suelo chileno, los dirigidos por Juan Carlos Oblitas fueron abucheados, el himno pifeado, agredidos después del encuentro y recibieron escupitajos. Perdieron 4-0 y la Roja clasificó a Francia por diferencia de goles.

Alemania 2006. Andrés Mendoza ilusionó a los hinchas tras anotar anotar el primer tanto de la Bicolor, pero la alegría no duró mucho. La Roja le dio vuelta y ganó por 2-1, finalmente clasificarían al Mundial y los peruanos no.

Sudáfrica 2010. Con José Guillermo del Solar, la selección peruana quedó relegada en los últimos puesto de la tabla, pero ante Chile vivieron una pesadilla. El cuadro de Marcelo Bielsa se impuso en ambos encuentros, tanto en Santiago como en Lima.

Brasil 2014. Perú inició bien el proceso clasificatorio ante Paraguay, sin embargo, apareció la ‘Bestia Negra’, otra vez. La Roja se impuso por 4-2, en un duelo donde ya iban ganando desde que empezó el encuentro. Pese a que en un momento Jefferson Farfán avivó las esperanzas de un posible empate, los chilenos se quedaron con la victoria.

Rusia 2018. La última vez que chocaron en Santiago, la Estrella Solitaria se impuso por 2-1. El único tanto peruano fue anotado por Edison Flores, pero no sirvió de nada. En el partido de ida, también ganaron por 4-3.

Es así como la historia le ha sido esquiva a la Bicolor en cuanto a Eliminatorias. Sin embargo, es un hecho que la selección peruana, dirigida por Ricardo Gareca, ha logrado cosas que parecían imposibles en su momento, como por ejemplo: ganar por primera vez el altura de Quito, se quedó con el triunfo en Asunción y consiguió los tres puntos de visita después de 12 años por Eliminatorias. Aparte, clasificó al Mundial tras 36 años y disputó la final de la Copa América ante Brasil luego de 34 años.

¿Es difícil ganar en una plaza donde nunca lo han hecho? Sí. ¿Imposible? Jamás. Es momento de domesticar a la bestia negra y conquistar el Nacional de Santiago.

