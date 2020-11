Renato Tapia y Edison Flores se pronunciaron por vacancia de Vizcarra

La crisis política que atraviesa el país no fue ajena los integrantes de la selección peruana, quienes se expresaron para referirse a la vacancia de Martín Vizcarra y al nuevo presidente de la República, Manuel Merino.

Dejando de lado, momentáneamente, su concentración para los partidos ante Chile y Argentina que están cerca a enfrentar, los pupilos de Ricardo Gareca usaron sus redes sociales para dar su opinión sobre los sucesos en la política peruana.

Renato Tapia, el Capitán del futuro, fue el primero y más activo en pronunciarse. Inició compartiendo información de los 63 congresistas investigados por la Fiscalía, el perfil de Manuel Merino y los partidos que optaron por aprobar la vacancia de Martín Vizcarra.

Por si fuera poco, comunicó información importante para los manifestantes. El volante del Celta de Vigo de España enfatizó en que asistan con las medidas de protección correspondientes para evitar contagios.

Finalmente declaró a RPP: “Difícil poder comentar de esos temas. Nosotros somos futbolistas y no tenemos que ver con política. Me duele muchísimo lo que está pasando, no vivo aquí, pero creo que el Perú para mí es muchísimo, espero que se solucione y no pase a mayores”.

Por su lado, Edison Flores resaltó datos desalentadores del nuevo presidente de la República en una publicación viral en Instagram, la cual fue compartida por sus seguidores.

