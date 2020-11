Todo va bien en tienda rimense. Sporting Cristal derrotó 2-0 a Alianza Universidad y se consolidó en la punta del Grupo A de la Fase 2; además, se puso a un punto de Universitario en la tabla acumulada.

Esto tiene muy satisfecho al director técnico Roberto Mosquera. El estratega nacional incluso se animó a hacer una broma que provocó las risas de los periodistas durante la conferencia de prensa post partido. El teléfono celular del entrenador sonó y al contestar mencionó: “Guardiola, ahorita te llamo”.

Más allá de la broma, Roberto Mosquera se mostró más que feliz por la actuación de su plantel en las últimas fechas. Incluso, aseguró que se encuentra “enamorado de su equipo”.

“Felicito a Alianza Universidad. Ronny Revollar está madurando como entrenador y su planteamiento es bueno. Estoy enamorado de mi equipo porque a comienzo de año les dije que en un torneo tan corto teníamos que volvernos como el agua y no me entendían. Al agua lo pones en una jarra y se convierte en una jarra. Eso fue lo que pasó ahora. Nos teníamos que amoldar porque nos estaban manejando el partido. Me da gusto la evolución del equipo”, sostuvo en la conferencia de prensa.

“Espero que vengan mejores versiones de Cristal porque las versiones van en función de lo difícil que se hacen los partidos. Todos los partidos han sido difíciles y les hemos dado respuesta. Creo que cada partido es una realidad diferente que tenemos que superar”, añadió.

Mosquera también opinó sobre el buen momento que atraviesa el delantero Emanuel Herrera. “En juego está mejor que en 2018 porque era finalizador y ahora tiene 6 pases-gol y es el goleador del torneo”, sentenció.

