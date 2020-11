El partido Bolivia vs. Ecuador se llevará a cabo EN VIVO este jueves 12 de noviembre desde el estadio Hernando Siles de La Paz, por la tercera fecha de las Eliminatorias a Qatar 2020. La transmisión va ONLINE GRATIS por internet vía Cotas TV y Movistar Deportes (Perú) a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

Tras las dos primeras fechas, el Tri llega mejor parado que los altiplánicos, pues cayó 1-0 en su debut ante Argentina en Buenos Aires y se recuperó ante Uruguay, al que venció 4-2 en su nuevo feudo, el estadio Rodrigo Paz en Quito. La verde soportó una goleada 5-0 ante Brasil en Sao Paulo y perdió 2-1 en La Paz ante la Albiceleste.

La situación en la selección boliviana no es de las mejores, no solamente por sus dos derrotas al hilo. Recién pudo contar con todos sus convocados desde el fin de semana, pese a que los planes del timonel, César Farías, eran tenerlos desde el miércoles pasado. Además, el DT remozó casi medio equipo, con jugadores de Bolívar y Wilstermann, que no integraron la lista las dos primeras fechas, por líos entre dirigentes.

Otro elemento que alteró a la Verde fue la versión que llegó desde el Scratch a principios de mes y difundida por la prensa local: Farías estaba supuestamente en los planes del Botafogo, aunque el club se decantó finalmente por el argentino Ramón Díaz.

El timonel de Ecuador, Gustavo Alfaro, sabe que Bolivia priorizará a jugadores habituados a la altura de los clubes Bolívar, The Strongest y Wilstermann. “Ese equipo (Bolivia) cambió en un 40% de su estructura en cuanto a jugadores. Sé que pondrá un equipo en un 80% de jugadores adaptados a la altura”, afirmó.

Pero está confiado en su equipo, sin subestimar la actual situación por la que están pasando los bolivianos. Ecuador sabe lo que es jugar en la altura, pues tiene a Quito como su feudo a 2.850 metros sobre el nivel del mar.

Además, la selección ecuatoriana no pierde en La Paz desde las eliminatorias hacia Francia-1998. Desde entonces, acumuló tres triunfos y dos empates en el estadio Hernando Siles en este tipo de partidos. Contra la Verde, el Tri repetirá buena parte del equipo que jugó ante Uruguay y que le dio el gran impulso para luego trepar a tierras bolivianas.

Con información de AFP

Bolivia vs. Ecuador: Ficha del partido

Bolivia vs. Ecuador Ficha del partido ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 12 de noviembre ¿Dónde? Estadio Hernando Siles, La Paz ¿A qué hora? 3.00 p.m. (hora peruana) ¿En qué canal? Cotas TV

Bolivia vs. Ecuador EN VIVO: posibles alineaciones del partido de las Eliminatorias a Qatar 2020

Bolivia : Carlos Lampe; Diego Bejarano, Adrián Jusino, Gabriel Valverde, Enrique Flores; Diego Wayar, Erwin Saavedra, Roberto Carlos Fernández, Juan Carlos Arce; Marcelo Martins y Gilbert Alvarez.

Entrenador: César Farías.

Ecuador : Alexander Domínguez; Angelo Preciado, Robert Arboleda, Xavier Arreaga, Pervis Estupiñan; Moisés Caicedo, Carlos Gruezo, Adolfo Muñoz, Angel Mena; Michael Estrada y Enner Valencia.

Entrenador: Gustavo Alfaro.

Bolivia vs. Ecuador: ¿a qué hora ver el partido de las Eliminatorias a Qatar 2020?

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos: 2.00 p. m. (ET) / 1.00 p. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Italia: 10.00 p. m.

Francia: 10.00 p. m.

Alemania: 10.00 p. m.

Bolivia vs. Ecuador: ¿En qué canales ver el partido de las Eliminatorias a Qatar 2020?

Bolivia vs. Ecuador en Perú: Movistar Deportes Peru

Bolivia vs. Ecuador en Bolivia Tigo Sports Bolivia

Bolivia vs. Ecuador en Argentina: Canal 7 TV Publica

Bolivia vs. Ecuador en Chile: CDF HD

Bolivia vs. Ecuador en Colombia: Caracol TV, Caracol Play

Bolivia vs. Ecuador en Costa Rica: Sky HD

Bolivia vs. Ecuador en Ecuador: Canal del Futbol

Bolivia vs. Ecuador en Francia: beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports 2

Bolivia vs. Ecuador en México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Bolivia vs. Ecuador en España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Bolivia vs. Ecuador en Estados Unidos: Fanatiz USA, FITE

Bolivia vs. Ecuador en Uruguay: VTV+

Bolivia vs. Ecuador en Venezuela: TLT Venezuela

Bolivia vs. Ecuador: ¿Dónde se juega el partido de las Eliminatorias a Qatar 2020? | Mapa

El lugar donde se disputará el Bolivia vs. Ecuador EN VIVO por la tercera fecha de las Eliminatorias a Qatar 2020 será en el estadio Hernando Siles, ubicado en la ciudad de La Paz, Bolivia.

Bolivia vs. Ecuador: ¿Dónde ver el partido de las Eliminatorias a Qatar 2020?

Si quieres VER la transmisión del partido por internet del Bolivia vs. Ecuador EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional