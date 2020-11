A pocas horas de afrontar un nuevo ‘Clásico del Pacífico’, los jugadores de la selección peruana se vienen preparando en la Videna bajo órdenes de Ricardo Gareca. Christian Ramos, uno de los más experimentados del equipo confía en sacar un buen resultado ante Chile en Santiago.

“No sería malo el empate en Santiago, pero vamos por los tres puntos. Va a ser difícil porque Chile lo quiere ganar porque no viene bien”, aseguró en la conferencia de prensa luego del entrenamiento del lunes.

Sobre las ausencias en la selección chilena, el zaguero de la Universidad César Vallejo manifestó que esto no va a afectar la peligrosidad del equipo de Reinaldo Rueda. “No es una ventaja las ausencias en Chile. Hay ausencias importantes pero creo que todos los que están, están capacitados para jugar y hacernos daño”, expresó.

Por otro lado, Ramos analizó lo que debe mejorar la selección peruana para no cometer los mismos errores que ocurrieron ante Paraguay y Brasil. “Sabemos que nos pusimos arriba dos veces y no lo supimos mantener. Hay que corregir eso y mantener la concentración, tanto en la ofensiva como en defensiva , tenemos que mantener el resultado”, sostuvo.

Finalmente, el defensor no escondió su emoción por volver a ser considerado en la selección nacional y señaló que viene en muy buena forma. “No sé si encontré al Ramos que jugó el mundial, pero vengo jugando, tengo continuidad, la selección es un plus, mi equipo viene bien. Vengo muy motivado, siempre me motiva llegar a la selección”, aseveró.

