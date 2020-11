Sporting Cristal vs. Alianza Universidad EN VIVO ONLINE se miden HOY martes 10 de noviembre por la fecha 5 del Grupo A de la Fase 2 de la Liga 1 Movistar. El partido se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) con transmisión EN DIRECTO por la señal de Gol Perú (canal 14 - 714 HD de Movistar).

Recuerda que puedes seguir GRATIS por internet la cobertura de este encuentro vía La República Deportes, con el relato de las mejores jugadas, los goles y el resumen de lo más relevante al término de los noventa minutos.

Sporting Cristal derrotó 2-0 a la Universidad San Martín con goles de Emanuel Herrera y Horacio Calcaterra y es más líder que nunca del Grupo A. Los rimenses están invictos en la Fase 2 con 12 puntos y le sacó cuatro puntos a UTC y cinco a Universitario y Binacional.

El entrenador Roberto Mosquera valoró el trabajo de su plantel. “Todos los equipos han mejorado, inclusive nosotros. Los partidos son muy difíciles, muy peleados, no ha habido un partido que sea fácil. Es algo trabajado, algo soñado, este equipo es muy sólido, he tratado de ser como un cemento emocional para unir todo, lo hemos hecho y la nobleza del equipo me emociona”.

Por su parte, Alianza Universidad derrotó 3-2 a Carlos Stein con suspenso. El cuadro de Ronny Revollar comenzó ganando por 3-0 con goles de Hernán Rengifo, Julio Landauri y Germán Pacheco; pero el conjunto carlista acortó distancias con tantos de Iván Bulos y José Gonzáles Vigil. Los azulgranas cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas y sumaron sus primeros tres puntos en el Grupo A.

Sporting Cristal vs. Alianza Universidad: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. Alianza Universidad ¿Cuándo juegan? Martes 10 de noviembre ¿Dónde? Estadio Alejandro Villanueva ¿A qué hora? 6.00 p. m. ¿En qué canal? Gol Perú - canal 14 - 714 HD de Movistar

¿A qué hora ver Sporting Cristal vs. Alianza Universidad?

Perú : 6.00 p. m.

: 6.00 p. m. Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D.C., Nueva York): 7.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (miércoles 11)

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Alianza Universidad?

Argentina - GolTV Latinoamerica

Bolivia - GolTV Latinoamerica

Chile - GolTV Latinoamerica, Peru Magico

Colombia - GolTV Latinoamerica

Costa Rica - GolTV Latinoamerica

Ecuador - GolTV Latinoamerica

México - GolTV Latinoamerica

Paraguay - GolTV Latinoamerica

Perú - Gol Perú

- Gol Perú Uruguay - GolTV Latinoamerica

Venezuela - GolTV Latinoamerica, Peru Magico

Estados Unidos - Peru Magico

