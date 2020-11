Comizzo sobre derrota de Universitario: “El segundo tiempo fue un descalabro total”

Universitario de Deportes sufrió la efectividad de UTC de Cajamarca en el duelo válido por la quinta jornada de la Fase 2 de la Liga 1 y cayó goleador por 6-1 en el Estadio Albero Gallardo. Con este resultado, el cuadro merengue quedó relegado en la tabla de posiciones de Grupo A y acumula tres partidos sin conocer de victorias.

Al terminar el encuentro, el entrenador argentino Ángel Comizzo brindó declaraciones rutinarias sobre sus apreciaciones de la derrota. El exarquero de River Plate aseguró que el trámite del partido cambió de un tiempo a otro.

“Es difícil analizar un partido que nos resultó adverso en el marcador, especialmente en el segundo tiempo. En los primeros 45 minutos fue un partido bastante parejo. Ellos nos llegaron una sola vez de contragolpe y nos convirtieron”, manifestó el técnico de la U, que se fue al descanso con marcador en contra de 1-0.

“En el complemento sí fue un descalabro total”, agregó Comizzo. No es para menos, ya que Universitario de Deportes sucumbió ante las llegadas letales de UTC, que terminó encajando cinco anotaciones para sellar una goleada histórica y que será recordada por muchos años. Con este triunfo, los de Cajamarca suman 11 unidades y son escoltas de Sporting Cristal en el Grupo A.

“Lo que tengamos que arreglar lo haremos en casa, de puertas para adentro. Charlaremos, analizaremos. Sí estamos muy dolidos porque fue una derrota tremenda, no nos puede pasar eso. Nosotros vamos a analizar de puertas para adentro lo que nos viene ocurriendo, porque este no es el primer partido, son tres juegos. Estos mismos jugadores que hoy cayeron derrotados me dieron muchas alegrías, satisfacciones a lo largo de toda la temporada”, concluyó el entrenador de los cremas.